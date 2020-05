Öffnung des Freibads unsicher

„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keinen verbindlichen Eröffnungstermin fürs Freibad.“ Dies stellt Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwoch klar. Die „Rhein-Neckar-Zeitung“ hatte am Mittwoch berichtet, das Schwimmbad werde am 1. Juli seine Pforten öffnen. Dies bezeichnet Schmutz als „irreführend“. Die zitierten Personen seien „nicht autorisiert, Informationen zu städtischen Einrichtungen

...