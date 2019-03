„Öfter Unverpacktes kaufen“

Angelschnur: 600 Jahre, Plastikflasche: 450 Jahre, Plastiktüte: zehn bis 20 Jahre. Das sind die geschätzten Abbauzeiten von häufigem Schwemmgut in den Ozeanen. Die Gesamtmenge an Abfall aus Kunststoffen ist seit den 1950er Jahren von 1,5 Millionen Tonnen auf heute mehr als 322 Millionen Tonnen geradezu explodiert. „Ein großer Teil davon landet im Meer und gelangt in die Nahrungskette“, weiß Stefan Schmutz. Der Bürgermeister der Römerstadt zeigte sich angesichts der Vielschichtigkeit des Themas erfreut, dass der Vortrag „Ladenburg stoppt die Plastikflut“ mehr als 100 Zuhörer in den Domhof gelockt hat.

„Wie bringt man die Problematik aber in die Köpfe der Leute, die sich nicht dafür interessieren?“ Dies fragte ein Mann bei der lebhaften Diskussion in die Runde, um selbst eine Antwort zu geben: Die Politik müsse dafür sorgen, dass jeder verstehe, wie Abfallvermeidung und sinnvolle Entsorgung funktioniert. „Es wäre schön, es an die Schulen bringen zu können: Es muss cool werden, Abfall nicht mehr auf die Straße zu schmeißen“, schlug Umweltforscher Benedikt Kauertz vor. Der Ingenieur vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) hatte „unterhaltsam, kurzweilig und fundiert“ (Schmutz) mit allen Aspekten des Abfalls einer Wohlstandgesellschaft und Entsorgungsproblemen in Asien vertraut gemacht.

Putzaktion am 30. März

„Vieles war mir neu“, gestand Martin Ziegler vom ehrenamtlichen Arbeitskreis (AK) „Umwelt“ als Moderator und Mitveranstalter neben der städtischen Umweltberaterin Anna Struve. Dass pädagogische Einrichtungen auch zu diesem Thema viel Erziehungsarbeit beitragen würden, aber vor allem Elternhäuser und die Gesellschaft insgesamt ein gutes Vorbild abzugeben hätten, warf die Leiterin eines Ladenburger Kindergartens ein. Dies bekräftigte eine Oberstufenschülerin des Carl-Benz-Gymnasiums, die aber auch Medien in der Verantwortung sieht.

Zwei Bürger wünschten sich einen „Stopp der Plastikflut“ bei Grillabenden auf der Neckarwiese und überfüllten Abfallkörben im Stadtgebiet. Für Schmutz das Stichwort, auf mehr Eigenverantwortung sowie eine „Ladenburger Spezialität“ hinzuweisen: „Hausmüll wird hier gerne in öffentlichen Abfalleimern entsorgt, da wären größere Gefäße kontraproduktiv.“ Zugleich wies Schmutz eindringlich auf die nächste öffentliche Großputzaktion „Ladenburg gehört gekehrt“ am Samstag, 30. März, ab neun Uhr am Neckartorplatz hin und empfahl ebenso wie Fachmann Kauertz zur Reduzierung von Verpackungsmüll Einkäufe im „Unverpackt“-Laden oder auf dem Wochenmarkt.

„Bitte lasst auch angeblich kompostierbares Plastik aus dem Biomüll“, regte eine Frau an. Kauertz gab einem Mann recht, dass der „Wildwuchs an Kunststoffen“ seitens der Industrie zu beenden sei. Eine Ladenburgerin, die regelmäßig entlang der L 597 Müll sammelt, wünschte sich, diesen bei der Stadt loswerden zu dürfen. Ein Fazit des Abends: Mülltrennung sei sinnvoll, doch auch eine funktionierende Abfallwirtschaft reduziere nicht das Gesamtaufkommen von Verpackungsmüll, so Kauertz. Deshalb laute das oberste Gebot Vermeidung oder Wiederverwendung wie bei Mehrwegflaschen aus PET-Kunststoff. Aber auch Verbrennung habe ihren Stellenwert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019