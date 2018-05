Ohne die Ehrenamtlichen läuft und springt hier gar nichts

Anzeige

Schon ganz früh am Morgen sind sie mit die Ersten auf dem Reitplatz der Römerstadt: die zwei von der Meldestelle. Beim hochklassigen Springreiten des Pferdesportvereins (PSV) Heidelberg-Ladenburg, das noch bis morgen Nachmittag andauert, sind 1095 Vierbeiner gemeldet. Unter den rund 500 Reitern sind Spitzenleute und Profis aus ganz Süddeutschland und mehreren Nachbarländern. Es ist inzwischen eines der größten Turniere in Baden-Württemberg. Doch ohne Ehrenamtliche wie Nane Werdan und Jan Maltry geht hier gar nichts.

Spätestens eine halbe Stunde vor der ersten Prüfung fahren sie die Rechner hoch, checken die Mikrofonanlage, aktualisieren Meldelisten und Aushänge. Das Telefon klingelt ständig. Reiter teilen mit, an welcher Prüfung sie mit welchen Pferden teilnehmen. Oder wollen wissen, ob sich Startzeiten geändert haben. Und das bei über 1600 vergebenen Startplätzen.

Programm der Turniere Heute (Samstag) satteln um 10.30 Uhr U25-Talente in der Zweisterne-M-Klasse ihre besten Pferde. Um 14.30 Uhr steht eine schwere S-Prüfung mit einem Stern auf dem Programm der Großen Tour. Am Sonntag finden ab 12.30 Uhr die jeweiligen Finale in der U25-Tour sowie anschließend der Jungpferde-Tour statt (ca. 14 Uhr). Höhepunkt ist die mit 10 000 Euro Preisgeld dotierte Dreisterne-S-Prüfung mit Stechen, die morgen um voraussichtlich 16 Uhr in Ladenburg mit Spitzenreitern Premiere feiert. Das nachfolgende Dressurturnier von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni (Höhepunkt um 14 Uhr), verlangt einem erneut hochkarätigen Teilnehmerfeld in Ladenburg mit der zweitschwersten internationalen Prüfung Grand-Prix de Dressage ebenso alles ab. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. pj

Nach fünf Minuten im Erdgeschoss des Richterturms am Hauptreitplatz entsteht der Eindruck: Jeder will ständig etwas wissen oder ausgedruckt bekommen von Werdan und Maltry. Bis zu 18 Stunden geht das auch für viele weitere PSV-Helfer so. Vier Tage lang. Insgesamt sind 27 Prüfungen zu absolvieren, davon allein 14 der höchsten Klasse S. Und dasselbe in Grün steht ab kommenden Donnerstag, 31. Mai, erneut für vier Tage an, wenn die besten Dressurreiter Süddeutschlands zu Gast im Kirchfeld sind.