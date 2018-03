Ohne Helfer geht’s nicht

Anzeige

Horiya Bennama ist seit 1. Februar Integrationsmanagerin in Ladenburg. Die aus Algerien stammende Medienwissenschaftlerin spricht neben Deutsch auch Arabisch, Französisch und Englisch. Einschlägige Berufserfahrungen sammelte sie zuvor in den Erstaufnahmestellen von Heidelberg und Marburg/Gießen. In Ladenburg ist sie nun in Vollzeit für die Alltagsbegleitung der bislang 123 Menschen in der kommunalen Anschlussunterbringung zuständig.

Unter anderem hilft Bennama unter anderem bei Schuldenproblemen, begleitet Eltern zu Schulgesprächen und hilft beim Übersetzen oder bei Arztbesuchen. Ihre Sprechstunde im Rathauszimmer 10: montags von acht bis zehn Uhr. Während die seit November 2016 halbtags im Rathaus tätige Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte Parul Schreier nach Auskunft von Bürgermeister Stefan Schmutz eine koordinierende Funktion hat, ist Bennama für die Einzelfallarbeit zuständig. Beide sitzen sich im Rathaus gegenüber und bearbeiten „ein gemeinsames Themenfeld mit unterschiedlichen Aufgaben“.

Land finanziert Löwenanteil

Bennamas Stelle finanziert das Land für 24 Monate nahezu voll mit. Angestellt ist sie beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). Der Gemeinderat hatte im vergangenen Herbst entschieden, die Landesmittel mit dem DRK und dessen Erfahrung in diesem Bereich als Träger in Anspruch zu nehmen.