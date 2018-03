Oldtimer rollen durch die Stadt

Anzeige

Am heutigen Samstag zwischen 9.15 Uhr und 12 Uhr ist Ladenburg Zwischenstation der legendären „Königsstuhl Bergfahrt“. Am 31. März 1901 fand die erste Bergfahrt auf den Königsstuhl statt. Sie gilt als erste Rennveranstaltung in der Region. Die traditionelle Oldtimerralley wird wie immer von den Oldtimerfreunden Heidelberg veranstaltet. Es werden 120 Fahrzeuge am Start sein.

Am Ankerplatz ist eine Stempelstelle eingerichtet, die von der Oldtimerabteilung des Motorsportclubs Dr. Carl Benz betreut wird. An diesem Stopp wird es eine gute Gelegenheit geben, die rollenden Schätze in Augenschein zu nehmen. red

Info: Weitere Infos unter www.oldtimerfreunde-heidelberg.de.