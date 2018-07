Olivia fliegt den Ferien entgegen

Anzeige

Zum Schuljahresende hob Olivia ab: Die Zehnjährige schien als geübte Leichtathletin den heißersehnten Ferien geradezu entgegen zu fliegen. Der Sand, in dem sie landete, lag aber nicht am Strand, sondern in der Weitsprunggrube im Römerstadion. Dort fand unter strahlend blauem Himmel das Open Air-Sportfest des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) Ladenburg statt. Auf wirklich allen Plätzen sah man Kinder und Jugendliche springen, werfen, kicken, prellen und pritschen. Sogar Tauziehen stand auf dem Programm der CBG-Fachschaft Sport.

Wer gerade nicht selbst aktiv war, der zeigte als Fan Einsatz beim Anfeuern. Ständig wurde irgendwo gejubelt. „Das fördert den Teamgeist“, erklärte Anabel. „Es macht Spaß und ist bei diesem schönen Wetter auf jeden Fall besser als Unterricht“, sagte Dicle. Die beiden gehörten zur Jahrgangsstufe 1 und machen im kommenden Jahr Abitur.

Klasse 6d gewinnt Fan-Preis

Zusammen hielten sie ein selbst gestaltetes Fanbanner in die Höhe und unterstützten damit die Klasse 6d, die sie das ganze Schuljahr über betreut hatten und die am Ende prompt den Fan-Preis gewann. „Auf geht’s, Jana“, war beim Sprintstart zu hören. Auch dieser wollte geübt sein. Und so galt es zuvor, die Startblöcke richtig aufzustellen. All das gehörte zum Konzept: „Möglichst viele sollen gleichzeitig aktiv sein: die Fünft- bis Zehntklässler auf den Plätzen, die älteren als Mentoren oder im Wettkampfbüro“, erklärte Fachschaftsleiter Christoph Lorenz, der mit seinen Sportlehrerkollegen Vanessa Purps, Matthias Siegler und Alexander Dewald im Römerstadion Regie führte.