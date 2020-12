Online-Gottesdienst aus Ladenburg

An den Adventssonntagen lädt der evangelische Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim zu Online-Gottesdiensten ein. Die Gottesdienste kommen je aus verschiedenen Regionen des Kirchenbezirks und können auf der Homepage des Kirchenbezirks www.kibitzweb.de, auf den Homepages der Kirchengemeinden und den jeweiligen Youtube-Kanälen angeschaut werden.

Am ersten Advent kam der Online-Gottesdienst aus der Stadtkirche in Ladenburg. Pfarrer David Reichert traf dort im samstäglichen Abendgottesdienst die Ladenburger Künstlerin Gudrun Schön-Stoll.

Die Gottesdienste an den folgenden Adventssonntagen kommen aus der Bonhoefferkirche in Hemsbach (2. Advent), der Stadtkirche in Schriesheim (3. Advent) und der Peterskirche in Weinheim (4. Advent). Im Hemsbach sind Pfarrer Dr. Gerrit Hohage, Max Kern (Piano), Nicole Kolb-Reeb (Gesang) sowie ein kleiner Kammerchor dabei.

Am Nikolaustag (Sonntag, 6. Dezember) gibt es außerdem einen Online-Kindergottesdienst aus Ladenburg live im Netz. red

