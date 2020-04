Online statt Absage

Eine Infoveranstaltung zur Draußenschule Rhein-Neckar für alle Interessierten, Eltern und „solche, die es werden wollen“. Das bietet die Ladenburger Schulgründungsinitiative am Samstag, 25. April, als Webkonferenz im Internet an (www.draussen.schule). Denn aufgrund des anhaltenden Kontaktverbots müsse das für den selben Tag im Rathaus vorgesehene Treffen entfallen, teilt Pädagogin Carolin Rückert dieser Redaktion mit.

Das Team habe sich deshalb eine kontaktfreie Online-Alternative überlegt, bei der es über das Internet Fragen beantworten wolle. Informationen und Kontakt zur Webkonferenz sind auf jener Internetseite der Initiative erhältlich oder indem man dort den Newsletter per E-Mail bestellt. Wie Rückert außerdem mitteilt, soll die neugestaltete Seite im Netz demnächst Inhalte wie das aufgezeichnete Video „Waldparkgespräch“ mit den beiden leitenden Pädagoginnen der Draußenschule enthalten, nämlich Rückert selbst und Sindy Grambow. Online-Präsentationen sollen verschiedene Überblicke zum Konzept bieten.

Zusage aus Stuttgart steht aus

Die geplante Draußenschule Rhein-Neckar wartet derzeit auf grünes Licht aus der Landeshauptstadt Stuttgart für das Konzept, nachdem eine erste Hürde bereits erfolgreich genommen wurde (wir berichteten), und hofft nun auf erneut positive Rückmeldung. Die Pädagoginnen und ihre Mitstreiter peilen eine mögliche Eröffnung im Schuljahr 2021/22 an. Auch die Mitglieder des gemeinnützigen Trägervereins „Draußen Lernen“ wünschen sich eine private Ganztagsgrundschule nach skandinavischem Modell der Udeskole in Ladenburg, die in der Umgebung einmalig wäre. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020