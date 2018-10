Orgelkonzert nach Renovierung

Am Sonntag, 28. Oktober, findet um 19 Uhr ein Konzert zur feierlichen Einweihung der renovierten Orgel in der evangelischen Stadtkirche statt. Der Eintritt ist frei. Kirchenmusikdirektor Paul Hönicke aus Dossenheim bringt unter anderem „Fantasie G-Dur BWV 572“ (Joh. Seb. Bach), Variationen über das Niederländische Lied (Samuel Scheidt) sowie die moderne „Suite Carmélite” (Jean Françaix) zu Gehör. Hönicke war Organist am Ulmer Münster, Kantor und Organist an der Stadtkirche in Ehingen/Donau und Graz, Diözesankantor für Steiermark und Kirchenmusiker in Lyngdal (Norwegen). Bereits beim morgendlichen Gottesdienst um 10 Uhr ist die Orgel mit der neuen Setzeranlage nach mehrmonatigen Arbeiten erstmals wieder zu hören. Gemeinde-Organistin Gisela Schäffer freut sich auf diese Premiere. pj

