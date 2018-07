Orgelsanierung macht attraktive Konzerte möglich

Anzeige

„So lässt sich der Klang des Instruments jeweils schnell und sicher verändern“, erklärt Kreissig. Inzwischen befindet sich der studierte Theologe als Spätberufener in der Ausbildung zum Pfarrer in Weinheim. Doch die Walcker-Orgel von 1959 liegt dem Ladenburger als passioniertem Organisten immer noch am Herzen.

Hilfe für virtuose Musiker

„Diese Orgelrenovierung ist etwas für den kirchlichen Alltag“, betont Kreissig. Keineswegs entstehe hier etwa nur eine Spielwiese für abgehobene Künstler. „Das voraussichtlich im September wieder voll verfügbare Instrument erweitert mit der Setzer-Anlage nicht nur die Möglichkeiten der Musik im Gottesdienst, sondern es zieht auch virtuose junge Musiker an, was attraktive Konzertangebote ermöglicht“, führt Kreissig aus. Das sieht Pfarrer David Reichert genauso: „Die modernisierte Orgel stellt für unsere Kirchengemeinde und sicherlich auch für das kulturelle Angebot unserer Stadt einen Hinzugewinn dar.“ Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 50 000 Euro. Die Landeskirche trägt einen Teil der Kosten. Die Spendenaktion erbrachte über 17 000 Euro und hilft den Gemeindeanteil zu tragen. Es sei erstaunlich, so Reichert, mit wie viel Engagement sich die Gemeinde diesem Projekt gewidmet habe.

„Frau Schäffer und Herrn Kreissig ist besonders zu danken, schließlich waren sie die Ideengeber und haben sich auf die Suche nach Spendern und Sponsoren begeben“, sagt Reichert. Mit den Arbeiten ist die Orgelbaufirma Lenter aus der Nähe von Ludwigburg betraut, die das Instrument von 1959 bereits 2000 überholt hatte. Bei den aktuellen Vorbereitungen zum Einbau der Setzer-Anlage, stellten die Fachleute fest, dass die Elektrik nicht mehr den Vorschriften entspricht. Diese ist also - wie übrigens nach und nach bei vielen Orgeln im Gebiet der Landeskirche – zu erneuern, da der Bestandsschutz bei jeglichem Eingriff erlischt. Auch Verschleißteile im Originalzustand, die nicht vor 18 Jahren schon renoviert worden waren, zeigten sich nun durch die übliche Abnutzung verbraucht.

Magnete statt Luftdruck

„Das betrifft zahlreiche Leder- und Filzstückchen, Bälge, Kleinteile der Mechanik und vieles mehr“, erläutert Kreissig. Auch würden einige pneumatische Teile jetzt durch elektromagnetische ersetzt. „Ich bin schon sehr gespannt, weil ich mich einerseits erst mit der neuen Anlage vertraut machen muss und weil sie andererseits unwahrscheinlich viele Möglichkeiten eröffnet“, schildert Organistin Schäffer ihre Vorfreude auf den Abschluss der Sanierung. Zurzeit begleitet sie die Gottesdienste an der geliehenen Truhenorgel des Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim.

