„Ort von Willkür und Entrechtung“

Einst war es Bischofssitz, dann wurde es Konzentrationslager: Die Geschichte des Schlosses Kislau bei Bad Schönborn ist heute bei vielen in Vergessenheit geraten. Am Donnerstag, 17. Oktober, referieren ab 19.30 Uhr Andrea Hoffend und Luisa Lehnen zum Thema.

„Ein Ort der Willkür und Entrechtung“, haben die Mitglieder des Karlsruher Projekts Lernort Kislau ihren Vortrag genannt: Zum einen geht es um die Zeit von 1933 bis 1939, in der das Lager in Betrieb war. Zum anderen werden auch die Schicksale der dortigen „Schutzhäftlinge“ aus dem Raum Nordbaden nachgezeichnet, darunter politische Gefangene wie der einstige badische Staatspräsident Adam Remmele, Zeugen Jehova und Menschen, die als „Asoziale“ und „Rassenschänder“ festgehalten wurden. In Kislau starb der ehemalige Landesminister Ludwig Marum, während andere Opfer in Lager wie Buchenwald oder Dachau deportiert wurden.

Zu dem Vortrag im Domhof laden das Kreisarchiv, die Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim sowie der Heimatbund ein; weiterführende Informationen gibt auch eine 200 Seiten starke Publikation der beiden Referentinnen. Sie berichtet auch über andere Funktionen, die die Schlossanlage während der Nazizeit hatte. stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019