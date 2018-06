„Ort zum Wohlfühlen, an dem Schüler gefördert werden“

Anzeige

In der Martinsschule in Ladenburg schaut man auf „40 bewegte Jahre“ zurück. So lautete auch das Motto des diesjährigen Sommerfestes. Der umjubelte Auftritt der hauseigenen Band „Crazy Schülers“ eröffnete ein buntes Programm. Fast im gesamten Schulhaus, das sich seit 2010 in der Hirschberger Allee befindet, fanden eindrucksvolle Aufführungen von Schülern, Lehrern und Betreuern statt. In der Sporthalle gab der Zirkus mit Artisten aus den eigenen Reihen ein Gastspiel mit Mitmachangebot. Die Heidelberger Coverband „Banana Beans“ rockte. Alle Festredner hielten sich kurz. Dennoch kam viel Sympathie herüber.

„Schule steht mitten im Leben“

„Martinsschul’, Martinsschul’, die ist einfach supercool“: Das sangen alle Gäste aus vollem Herzen überzeugt mit dem Trio aus Schulleiter Steffen Funk, Lehrer Martin Gehring (beide Gitarre) und Hauptorganisatorin Nicole Kailich zur Melodie des Helene Fischer-Hits „Atemlos“. So durfte Schuldezernent Hans Werner (Rhein-Neckar-Kreis) im Namen von Landrat Stefan Dallinger, Kreistag und allen Schulträgern mit Fug und Recht feststellen: „Auch nach 40 Jahren hat eine Midlife-Crisis keinen Platz an der Martinsschule: Sie steht weiterhin mitten im Leben.“ Die gesamte Schulgemeinschaft leiste „Herausragendes“, indem sie den Schülern individuelle Entwicklungschancen ermögliche.

Bereits bei ihrer Einweihung am 1. August 1978, damals noch am Standort in der Wallstadter Straße, galt die Martinsschule als frühes Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit in der Region, wie Werner betont. „Hier wurde Integrationsgeschichte geschrieben“, sagte der Kreisdezernent. Das Gebäude am neuen Standort gelte auch vor dem Hintergrund gestiegener medizinscher Anforderungen als Vorzeigeprojekt, das landesweit bekannt sei und bereits viele Politiker vor Ort überzeugt und begeistert habe. Dies sei ebenso dem engagierten Elternbeirat sowie dem Förderverein zu verdanken, der insgesamt schon über 1,3 Millionen Euro für die Schule gesammelt habe und inzwischen vom ehemaligen Schulleiter Kurt Gredel geführt werde.