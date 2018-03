Osterbrunnen begeistern seit zehn Jahren

Anzeige

Vorösterlich geschmückte Brunnen gibt es jetzt in Ladenburg wieder zu sehen. Der ehrenamtliche Arbeitskreis (AK) Stadtmarketing pflegt die kreative Tradition seit 2008. Zu den Initiatoren vor zehn Jahren zählten Evelyn Bausch, Peter und Ruth Hilger, Ulrike Karg, Rudi Lutz, Brigitte Stahl und Silvia Weisbrod. Aktive um Peter Hilger hatten am Sonntag erneut zu einem Rundgang eingeladen. Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein ließen sich rund 50 Teilnehmer gerne zu acht Brunnen führen. An jeder Station rezitierten Hilger und Helga Isenbart klassische und zeitgenössische Frühlingsgedichte.

Hilger gab freilich auch Selbstgereimtes zum Besten. Am Treffpunkt Marienbrunnen „versorgte“ Helmut Isenbart alle mit frischen Hefeteig-Hasen. „Die hat uns letztmals vor dem Ruhestand die Marktplatz-Bäckerei Knapp gebacken“, betonte Hilger den lokalhistorischen Moment. Er verortete den Ursprung der Osterbrunnenbrauchs, der nicht heidnisch sein soll, in der fränkischen Schweiz. Dort habe er das mit seiner Frau zum ersten Mal gesehen und schon damals gedacht, dass dies etwas für Ladenburg wäre. Im AK Stadtmarketing fand der Stadtrat Unterstützer. Gemeinsam gewinnen die Aktiven Jahr für Jahr Vereine wie die Landfrauen. „Wir haben es sehr gerne gemacht“, sagte Inge Fetzer im Namen ihrer Damen, die den Brunnen vor der Stadtbibliothek verziert haben. Dort nahm sie als Dankeschön einen Topf mit Osterglocken entgegen.

Aber auch Anne-Frank-Kindergarten, Werkrealschule Unterer Neckar und Dalberg-Grundschule beteiligten sich. Und Anwohner: „Es macht einfach Spaß, wenn schon beim Dekorieren Passanten mit Kindern stehenbleiben und sich freuen“, sagt Brigitte Krämer, die erneut mit Tochter Gaby und erstmals deren Nichte Jennyfer den historischen Engelsburgbrunnen am Rathaus schmückte und dafür von Hilger ebenso „belohnt“ wurde wie Alexa Gugliara („Wasserschöpfer“ am Domhof). „Ich finde es schön, dass das gemacht wird“, erklärte mit Ursula Dalichau eine frühere Ladenburgerin, die in Leutershausen wohnt. Erstmals nahm Elke Steingrübner aus Heddesheim an dem Rundgang teil: „Es ist sehr schön: Ich hätte nicht erwartet, dass es so toll ist.“