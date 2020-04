Osterbrunnen werden geschmückt

Von Stephanie Kuntermann

Der Bischof trägt einen Zweig, der üppig geschmückt ist mit bemalten Eiern, während an der Hand des Kurfürsten ein Huhn in einer Makramee-Halterung baumelt - eine eigenwillige Dekoration für den Brunnen am Gockelsmarkt. Doch das Eigenwilligste sind die Stoffmasken, die beide Würdenträger zieren.

Es ist sozusagen eine Corona-Interpretation des Osterthemas,

...