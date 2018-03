Papiermanagement bereitet digitales Rathaus vor

Informationstafeln: Vier Standorte in Ladenburg hat die Stadt mit neuen Informationstafeln für Besucher versehen. Wie Bürgermeister Stefan Schmutz eingangs der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte, wurden die Tafeln am Bushaltepunkt Ankerplatz, Bahnhof, Carl-Benz-Platz und an der Haltebucht nahe des Benz-Verkehrskreisels aufgefrischt. „Sie sind wetterfest, aber nicht gegen Vandalismus

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4007 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018