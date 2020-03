Parkraum im dreistelligen Bereich fehlt

Von Stephanie Kuntermann

Zwei Stellflächen am Domhof-Platz sollen in den Sommermonaten umgewidmet und als Abstellmöglichkeit für Fahrräder genutzt werden - so steht es am Mittwochabend auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses. Aktuell gibt es für Autos in diesem Bereich sechs Parkplätze. Nach dem Willen der Verwaltung sollen es in der Zeit zwischen Sommertagszug und Altstadtfest

...