Paul Wolf schon seit Adenauer-Zeiten Mitglied

Beim Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbands Ladenburg im Automuseum Dr. Carl Benz stand die Europawahl am 26. Mai im Mittelpunkt. An diesem Tag werden in Baden-Württemberg zugleich auch die Kommunalparlamente neu besetzt. Ladenburg stehe mit dem Bau einer Sporthalle und mehreren Neubaugebieten „vor großen Herausforderungen“, so der Vorsitzende Bastian Schneider. „Wir freuen uns auf die Kommunalwahl und stellen am Donnerstag, 14. Februar, eine tolle Liste mit Kandidaten aus allen Berufsfeldern, Männlein und Weiblein, Alt und Jung vor“, kündigte Schneider an.

Angesichts eines nahezu voll besetzten Saals freute sich Schneider über „so viele Besucher wie noch nie in den letzten Jahren“. Zum Schluss der Veranstaltung, nach weiteren Reden und der Ehrung treuer Mitglieder, sprach Hausherr Winfried Seidel über Neuanschaffungen und Stand der Dinge in Sachen „Benz-Stern aus Mannheim“. Bekanntlich ist das legendäre Firmenlogo vom Hochhaus am Parkring in der Quadratestadt nach seinem Abbau im September 2018 nach Ladenburg gekommen (wir berichteten). Der fünf Meter große Stern soll im Hof der historischen Benzfabrik an der Ilvesheimer Straße und von dort aus sichtbar errichtet werden. Die Statik sei bereits fertig, so Seidel. Bis im Frühjahr sollen alle Genehmigungshürden genommen sein.

Einstündige Rede von Caspary

CDU-Mitglied Seidel stellte außerdem einen strahlendweißen 190 E mit 2,5-Liter-Motor und 16 Ventilen aus dem Jahr 1990 vor, der als Rennfahrzeug der einstigen Deutschen Tourenwagen-Meisterschaften (DTM) nachgerüstet wurde und nun die Ausstellung ziert. Zunächst gehörte das Mikrofon aber dem Europaparlamentarier Daniel Caspary aus Karlsruhe. In seiner einstündigen, frei vorgetragenen Rede rief er er eindringlich dazu auf, Europa „nicht den Spaltern zu überlassen, sondern eine der urdemokratischen Parteien“ zu wählen. Er nannte dazu viele Beispiele, die seine Sichtweise belegen sollten.

„Wer sehen will, was passiert, wenn wir den Rattenfängern auf den Leim gehen, der schaue nach Großbritannien“, sagte Caspary, der seit 2004 im EU-Parlament sitzt, mit Blick auf den Brexit. Unter anderem war er für das Ziel einer gemeinsamen europäischen Armee nach dem Motto: „Mehr Verteidigung fürs Geld und bessere Ausrüstung statt Aufrüstung.“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers würdigte eingangs seiner Ansprache die Treue des örtlichen CDU-Chefs Schneider zur Parteibasis: Dieser hätte sich als einer der Vizechefs der Jungen Union (JU) Deutschland sicher zu Höherem berufen fühlen können, wo doch der bisherige Vorsitzende Paul Ziemiak kürzlich Generalsekretär der CDU geworden sei und dessen vormaliges Amt ruhe. Doch wolle sich der 29-Jährige Schneider zunächst „solide seinem Beruf“ widmen, so Lamers.

Zusammen mit der Landtagsabgeordneten Julia Philippi zeichnete Lamers langjährige Mitglieder wie Paul Wolf aus: Als dieser vor 60 Jahren der CDU beitrat, war der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer noch im Amt.

Der 83-Jährige informierte sich seinerzeit als junger Landwirt bei einer Fachsitzung mit dem damaligen Landwirtschaftsminister im dritten Kabinett Adenauer in der Stuttgarter Messehalle. Ausgezeichnet wurden außerdem Inge Brandt (40 Jahre), Ralf Knapp und Peter Schmidt (25 Jahre). pj

