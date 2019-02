Pensionär Gerhard Kleinböck will zurück in den Gemeinderat

Zwischen 1982 und 1989 sowie von 2004 bis 2011 saß der heutige SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck im Ladenburger Gemeinderat. Nun möchte er wieder in die Bürgervertretung. Fühlt er sich als Landtagsabgeordneter nicht ausgelastet? Gerhard Kleinböck lacht: „Doch. Aber die Kommunalpolitik ist das Herz der Demokratie. Meine frühere Zeit als Landtagsabgeordneter und Gemeinderat war vor allem deshalb anstrengend, weil ich auch noch die Schulleiterstelle hatte. Die 70-Stunden-Woche war eher die Regel als die Ausnahme.“

So stand er damals vor der Entscheidung, den Vorsitz des Ortsvereins oder das Gemeinderatsmandat aufzugeben. Da die Führung des Ortsvereins besser mit den Aufgaben im Landtag zu vereinbaren war, entschied er sich dafür. Erleichtert hat ihm die Entscheidung, „dass ich mit Bernd Garbaczok einen Nachrücker hatte, der seine Aufgabe prima erfüllt“.

Gerhard Kleinböck ist derzeit der prominenteste Ladenburger Sozialdemokrat. Erhebt er deshalb Anspruch auf den ersten Listenplatz? „Die Frage erübrigt sich“, meint er dazu. Denn auf der SPD-Liste werden die Namen der Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge stehen. „Da spart man sich viele Diskussionen über die Reihenfolge“, nennt er den Vorteil. Die CDU handhabe das schon lange so.

Will er Fraktionsvorsitzender werden? Das entscheide die neue Fraktion, erwidert Kleinböck. „Bis dahin muss ich erst mal gewählt werden. In der Demokratie wird man gewählt oder eben nicht gewählt.“ Falls er in den Gemeinderat kommt, möchte sich Gerhard Kleinböck vor allem um Nordstadt und Kleinkinderbetreuung kümmern, ebenso um Barrierefreiheit und den Öffentlichen Personennahverkehr, hier schwerpunktmäßig um die S-Bahn: „Die muss jetzt kommen.“

Viele Anregungen gesammelt

Besonders am Herzen liegt dem Lehrer a. D. und schulpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag natürlich die Entwicklung der Ladenburger Bildungseinrichtungen. Befassen will er sich auch mit der Frage, ob es möglich ist, eine Ganztagsgrundschule in der Stadt einzurichten. Das Thema „gebührenfreie Kita“ soll ebenfalls eine wichtige Rolle im Wahlkampf spielen.

Zudem, so Kleinböck: „Mit der Aktion ’Wo drückt der Schuh?’ haben wir Sorgen und Anregungen gesammelt, die in unsere Arbeit im Gemeinderat einfließen werden.“ Am 15. März stellen die Sozialdemokraten ihre Kandidaten für die Bürgervertretung vor.

Wird sich Gerhard Kleinböck im Jahr 2021 erneut um ein Landtagsmandat bewerben? „Ich will abwarten, wie sich die politische Situation entwickelt. Entschieden habe ich mich noch nicht.“

