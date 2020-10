Pfalzwerke versprechen Transparenz

Mangelnde Kommunikation und fehlende Abstimmung zwischen Vertragspartnern: Alles, was den ersten Bauherren im Ladenburger Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann teils schlaflose Nächte bereitet und worüber diese Redaktion seit August zweimal berichtet hat, soll jetzt besser werden. „Uns ist wichtig, dass wir ihr großes Thema des Hausbaus gut machen“, beteuert Abteilungsleiter Witold Kreutz vom Nahwärmeversorger Pfalzwerke. Er will jetzt „für Transparenz sorgen“. Auf seine Einladung haben sich mehr als 20 Häuslebauer und ein Bauträger an der geplanten Heizzentrale versammelt.

Info-Abend Ende November

„Weil seitens der Baufamilien wiederholt Unmut an uns herangetragen wird, bieten wir neben persönlichen Gesprächen diesen Infostand an“, erklärt Pressesprecherin Susanne Becker vor Ort und betont: „Dialog ist uns wichtig.“ Deshalb sei am Freitag, 27. November, im Domhofsaal auch noch ein Informationsabend mit der Stadt vorgesehen. Da in den vergangenen Wochen kritisiert wurde, dass es an zuverlässigen Ansagen bei technischen Fragen zu den Hausanschlüssen hapert, stand am Mittwoch neben Vertriebsingenieuren auch Fachmann Thomas Neri rund 80 Minuten lang den teils verärgerten Quartierpionieren, von denen zwei bereits eingezogen sind, Rede und Antwort. „Er hat das Kraftwerk ausgelegt und kann zu jeder Schraube was sagen“, so Becker.

Auf die Frage einer Familienmutter, wie lange es dauert, bis Wärme zentral aus dem Heizwerk kommt, erklärt Neri: „Wir gehen davon aus, im Februar die Heizzentrale in Betrieb zu nehmen.“ Die Wärmeversorgung sei jedoch bei Bedarf durch mobile Geräte vor den Häusern gesichert. Diese wolle man am Samstag durch eine mobile Heizzentrale ablösen, die voraussichtlich bis Januar in Betrieb sei. „Dreck und Luft müssen vorher raus aus dem Leitungsnetz“, erklärt Neri. Im November beginne man, das Kraftwerk auszurüsten. Den unter Bauherren kursierenden Verdacht, wonach aus wirtschaftlichen Gründen noch nicht angefahren werde, wies Neri als falsch zurück. „Ob wir mit großem oder mobilen Gerät heizen: Es kostet uns das gleiche Geld“, versichert Neri.

Die Bauverzögerungen, die einigen Bauherren zu schaffen machen, sollen teilweise Corona-bedingt sein: „Es ist auch mit den immissionsschutzrechtlichen Anträgen nicht so einfach durchgegangen wie sonst“, ergänzt Kreutz. Seit dem Jahr 2000 habe man Erfahrung mit Nahwärme. Man nehme aber „wichtige Anstöße“, auch bei Vertragsdetails zum Zutrittsrecht des Versorgers, mit. Dem vielfach geäußerten Wunsch nach einem Merkblatt kam er an Ort und Stelle nach.

„Die Koordination für die verschiedenen Hausanschlüsse fehlt“, sagt ein Bauherr. „Wir hätten Geld sparen können, wenn wir manches früher gewusst hätten“, bringt ein anderer die Kritik auf den Punkt. „Schade, dass keiner von der Stadt da ist“, bedauert eine Frau. Kreutz nimmt die Verwaltung aber in Schutz. Der Ortstermin sei kurzfristig anberaumt worden: „Wir wollten lieber gleich und schnell.“ pj

