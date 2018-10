Pfarrer findet ernste Worte zum Thema Missbrauch

„Schön, dass das Gemeindeteam das möglich macht“, freut sich Pfarrer Matthias Stößer über das Pfarrfest zum Patrozinium der St. Gallus-Gemeinde in der katholischen Seelsorgeeinheit (SE) Ladenburg-Heddesheim. Am Sonntag nach dem Todestag des Heiligen Gallus im siebten Jahrhundert feiern die Gläubigen den Namensgeber der Doppelturmkirche in der Römerstadt. „Da feiert sich die Gemeinde und zeigt, dass sie lebendig ist“, erklärt Regina Kailich vom ehrenamtlichen Gemeindeteam, was ihr das Patrozinium heutzutage bedeutet.

„Der frühmittelalterliche Einsiedler Gallus hat es abgelehnt, Bischof oder Abt zu werden und stattdessen seine wahre Berufung als Missionar gelebt“, führt Stößer zur Bedeutung des Schutzheiligen aus. Gallus lehre uns, dass die Mächtigen dieser Welt dazu aufgerufen seien, sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Das biblische Jesus-Wort „Die Mächtigen missbrauchen ihre Macht über die Menschen“ hatte Stößer zuvor im Gottesdienst aufgegriffen. Ein ernstes Wort, denn auch kirchliche Dienstämter hätten den Menschen zu dienen. Im SE-Mitteilungsblatt vom September äußert Stößer „Betroffenheit, Wut und Scham“ darüber, dass Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche geschehen konnte und vertuscht wurde. In der SE stehe das Thema „Prävention sexueller Gewalt an vorderer Stelle“. Für die Kirchengemeinde entwickele man ein institutionelles Schutzkonzept.

„Es ist eine schöne Sache, nach dem Gottesdienst eine lebendige Gemeinschaft zu erleben“, würdigt Stößer das ehrenamtliche Engagement am Tag nach seinem 56. Geburtstag. Beiträge des Kirchenchors, eine Orgelführung durch Organist Wolfgang Frank und ein Programm für Kinder rundeten das Angebot ab. „Gallus hat mit Petrus dafür gesorgt, dass das Wetter stimmt“, kommentiert eine Frau schmunzelnd den Sonnenschein zum Freiluftfest. „Ich finde das Pfarrfest schön“, sagt Gottesdienstbesucherin Julia Pires. Einer weiteren Frau mit Rollator trug Stößer den gefüllten Suppenteller an den Sitzplatz. Für etliche Besucher, darunter der Vorsitzende des SE-Pfarrgemeinderats Petrus van Nunen (Heddesheim), griff Stößer am Essensstand vor dem Michaelsheim zur Schöpfkelle.

„Sehr zufrieden mit der Resonanz“ zeigt sich Oliver Steigerwald, der ebenso zum Gemeindeteam zählt wie Karin Adler, Celia Amler, Wolfgang Ibach, Regina Kailich, Judith Völker-Menz, Thomas Weick, Eva Maria Woll und Monika Wolf. Die Gruppe, die sich im Gottesdienst am 1. Juli vorstellte, hat das Pfarrfest wiederbelebt. Zwischenzeitlich hatten dazu Helfer gefehlt. Weiterhin mangelt es offenbar an einer geeigneten Örtlichkeit. Der früher genutzte Saal im Untergeschoss des Günther’schen Kindergartens ist nicht barrierefrei. pj

