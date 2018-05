Pferdesportverein legt Latte erneut höher

Anzeige

Spätestens eine halbe Stunde vor der ersten Prüfung fahren sie die Rechner hoch, checken die Mikrofonanlage, aktualisieren Meldelisten und Aushänge. Das Telefon klingelt ständig. Reiter teilen mit, an welcher Prüfung sie mit welchen Pferden teilnehmen. Oder wollen wissen, ob sich Startzeiten geändert haben. Und das bei über 1600 vergebenen Startplätzen.

Nach fünf Minuten im Erdgeschoss des Richterturms am Hauptreitplatz entsteht der Eindruck: Jeder will ständig etwas wissen oder ausgedruckt bekommen von Werdan und Maltry. Bis zu 18 Stunden geht das auch für viele weitere PSV-Helfer so. Vier Tage lang. Insgesamt sind 27 Prüfungen zu absolvieren, davon allein 14 der höchsten Klasse S. Und dasselbe in Grün steht ab kommenden Donnerstag, 31. Mai, erneut für vier Tage an, wenn die besten Dressurreiter Süddeutschlands zu Gast im Kirchfeld sind.

„Warum wir das machen? Das ist eine gute Frage“, findet Peter Werdan, der schon im Januar die Ausschreibung für das Turnier einreichen musste. „Bis dahin mussten Unterbau und Finanzierung bereits stehen“, erklärt der Turnierleiter den großen Aufwand bereits lange vor dem großen Reitvergnügen. Er und sein Team hatten am ersten Tag bereits vor Sonnenaufgang Dienst, denn wegen des Unwetters am Vorabend waren die letzten Vorbereitungen nachzuholen.

Dafür sehen die Zuschauer auch der Jungpferdetour und der U25-Reiter, die erstmals in Ladenburg konkurrieren, auf einer Videoleinwand in Echtzeit Informationen über Ross und Reiter im Parcours - und damit eine weitere Neuerung. „Was mich antreibt, ist das Eigeninteresse, dem Verein in gewisser Form zu helfen, damit es vorwärtsgeht, nachdem seit 2016 so viel Geld in die Hand genommen wurde, um Plätze und Ställe auf Vordermann zu bringen“, sagt Werdan.

„Ein ganz tolles Turnier“

Der Mühen Lohn ist auch das Lob der Teilnehmer: „Das ist ein ganz tolles Turnier - es gibt nicht mehr allzu viele von dieser Sorte“, sagt Thomas Urban vom RFV Schriesheim. Gerade hat er mit seinem sechsjährigen Oldenburger-Wallach „Cox“ eine anspruchsvolle Prüfung mit einer passablen Endnote beendet. „Ich habe ihn erst seit zwei Monaten, aber dafür lief es schon sehr ordentlich“, ist Urban zufrieden mit der Leistung. Er reitet seit seiner Kindheit. Auch seine Tochter Sina, ein früheres Landeskadermitglied, ist am Start bei diesem Mammutturnier, mit dem der PSV nur drei Jahre nach der Fusion in höhere reitsportliche Sphären vorstößt. „Einen mit 10 000 Euro dotierten Großen Preis muss man erst mal stemmen, und das ist ja von den Spitzenreitern auch toll angenommen worden“, sagt Urban anerkennend.

Die Rede ist von der schweren Dreisterne-S-Prüfung mit Stechen, die morgen um voraussichtlich 16 Uhr in Ladenburg Premiere feiert. Dies ermöglicht Hauptsponsor Viebrockhaus aus Hirschberg. Die Hindernisse im Parcours sind bis zu 150 Zentimeter hoch. Erstmals kommt auf der 2016 renovierten Anlage ein Wassergraben zum Einsatz. „Die Bedingungen sind sehr gut, die Böden tipptopp“, schwärmt der Schriesheimer Urban und stellt fest: „Da kann man nur den Hut ziehen.“

Bereits bei einer der ersten Prüfungen ließ Profireiter Armin Schäfer Junior (RV Mannheim) seine Klasse mit einem Sieg aufblitzen. Auch Schäfers Schwarzwälder Kollege Andreas Brünz sowie beispielsweise der bulgarische Olympiareiter Rossen Raytchev genießen als Teilnehmer das Flair in Ladenburg - und die Küche des Teams um Christine Menge. PSV-Chef Stephan Bingel strahlt: „Wir sind sehr zufrieden.“

Mehr Fotos unter: morgenweb.de/ladenburg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018

Zum Thema Hochklassiger Reitsport