Pflanzkübel beschädigt

Vermutlich von einem Skoda wurde der Blumenkübel beschädigt. Peter Jaschke (pj)

Einen traurigen Anblick bietet derzeit einer der Pflanzkübel, die an der Kreuzung Trajanstraße und Heidelberger Straße in Ladenburg als Fahrbahnteiler dienen: Der Trog ist massiv beschädigt. Vermutlich in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstagfrüh, 5.45 Uhr, fuhr ein Auto gegen den Kübel und hinterließ abgerissene Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich bei dem Fall um eine Unfallflucht.

„Spuren, die am Unfallort gefunden wurde, deuten darauf hin, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Pkw um einen Skoda handelt“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Das Polizeirevier Ladenburg habe die Ermittlungen übernommen. Die Schadenshöhe liege bei rund 1000 Euro, teilt auf Anfrage dieser Redaktion die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Auch dort hofft man jetzt auf Zeugen, die zu dem Verursacher führen. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020