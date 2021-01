Pflanzung war fast ein Politikum

Im April 1986 wurden Linden auf dem Marktplatz gepflanzt. © Schwetasch

„Erinnern Sie sich?“ – Das haben wir kürzlich zu einem Foto gefragt, das die Pflanzung von Bäumen auf dem Marktplatz in Ladenburg zeigt. Entstanden ist die Schwarz-Weiß-Aufnahme im April 1986, also vor fast 35 Jahren. Einer, der sich noch genau daran erinnern kann, ist Herbert Felbek. Der damalige Leiter des Tiefbauamts schreibt: „Der Vorschlag, auf dem Marktplatz in der Altstadt von Ladenburg Bäume zu pflanzen, war seinerzeit nicht unumstritten.“ Im Technischen Ausschuss sei das Für und Wider kontrovers diskutiert worden. Vor allem Stadtbildpfleger Egon Lackner sei nicht davon begeistert gewesen, weil durch Bäume Sichtachsen verdeckt werden könnten, sagt Felbek auf Nachfrage.

Schließlich habe man beschlossen die Baumstandorte mit „Attrappen“ darzustellen. „Dazu wurde an allen drei Standorten jeweils ein Bündel Riesenluftballons an einer langen Latte aufgestellt. Dies sorgte natürlich für erhebliches Aufsehen und Spekulationen“, berichtet der Tiefbau-Ingenieur. Aber die Aktion hatte Erfolg: „Die Mehrheit des Gemeinderats hat den Baumpflanzungen letztlich zugestimmt.“

Die insgesamt drei Linden wurden im April 1986 mit einem 21-Tonnen-Kran in die vorbereiteten Löcher eingesetzt. Sie waren bereits damals acht Meter hoch und 20 Jahre alt. Heute kommen sie also bereits auf mehr als 50 Lebensjahre und werden noch eine Weile für gutes Klima in der Stadt sorgen.

