„Philleicht Jazz?!“ mit Kölner Trio

Anzeige

n der Reihe „Philleicht Jazz?!“ gastiert am Samstag, 17. März, um 20 Uhr das bereits mehrfach preisgekrönte Kölner Trio „Just Another Foundry“ im kleinsten Musikclub der Umgebung, also im „Leicht & Selig“ in der Ladenburger Hauptstr 64. Jonas Engel (Saxophon), Florian Herzog (Kontrabass) und Anthony Greminger (Schlagzeug) stehen laut Pressemitteilung für „souveränes Spiel mit melodischer Finesse und rustikal Brachialem“. Darüber urteilte ein Münchner Musikkritiker: „So sieht die Zukunft des Jazz in Deutschland aus.“ Eintritt kostet 15 Euro. pj

Info: Internet: www.leicht-und-selig.de