Picknick zwischen Oldtimern

Anzeige

Zum ersten Mal veranstaltet der Motorsportclub Dr. Carl Benz am Sonntag, 6. Mai, um 10.30 Uhr ein Picknick im Benzpark. Willkommen sind alle, die an diesem historischen Ort unter den alten Bäumen picknicken möchten. Oldtimerfahrern ist es gestattet, in den Benzpark einzufahren. Der Motorsportclub weist darauf hin, dass jeder sein eigenes Essen mitbringt und dass die Veranstaltung für alle Gäste, auch ohne Oldtimer oder Clubmitgliedschaft, offen ist. Das Weingut Rosenhof als Kooperationspartner wird einen Querschnitt seiner Weine präsentieren. Ihr Kommen haben bereits Gertrud Elbe, die Gattin von Benz Ur-enkel Dieter Elbe, sowie Bürgermeister Schmutz zugesagt. red