Picknickt Neckarbiber nachts in Auenlandschaft?

Die Vorstellungen eines Bibers von Landschaftsgestaltung stoßen in Ladenburg nicht nur auf Gegenliebe: „Es sind schon über zehn Bäume betroffen, und das tut mir in der Seele weh.“ Eine Seniorin mit Herz fürs Grün hat zurzeit kaum noch Spaß mehr an ihren Spaziergängen entlang der Auenlandschaft am Sportzentrum: Oberhalb des Zusammenflusses von Kanzelbach und Losgraben sind immer mehr gefällte und entrindete Bäume zu sehen. „Daran muss man sich gewöhnen, denn der Biber ist bei uns heimisch geworden und wird nicht wieder verschwinden“, sagt Ulrich Weinhold.

Allerdings geht der Bibermanager im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe bis auf Weiteres davon aus, dass es sich an dieser Stelle unterhalb des Römerstadions lediglich um den Picknickplatz eines Bibers handelt, der am hiesigen oder gegenüberliegenden Neckarufer siedelt. Denn es ließen sich außer einigen Ästen, die sich an einem Bachübergang stauen und von Stadtgärtnern entfernt werden sollen, keine Hinweise auf ein dauerhaftes Revier finden. Wir treffen Weinhold bei der Arbeit vor Ort. Angesichts der charakteristischen Biss- und Fressspuren an den umgelegten Weichhölzern, die auf dem Winterspeiseplan der vegetarisch lebenden Biber ganz oben stehen, erklärt der promovierte Biologe: „Das treibt alles wieder aus, und der Mensch hat früher mit so genannten Kopfweiden fürs Korbflechten nichts anderes gemacht.“

Seit 2017 wieder heimisch

Für ihn und seinen Fachkollegen, den örtlichen Biberberater Dietrich Nährig von der Ladenburger Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), geht es in den kommenden Wochen darum, ihre Theorie zu erhärten, dass ein Neckarbiber die Bachaue nur als „Speisekammer“ ansieht. Seit 2017 ist das hierzulande größte Nagetier am Ladenburger Rombach wieder heimisch. Am Ladenburger Waldpark wurde ein vermutlich wanderndes Tier gesichtet. Denn nur zwei Reviere sind bislang bekannt: Das erste befindet sich zwischen Schützenhaus und BUND-Bacherlebnisstation. Das zweite erstreckt sich in umgekehrter Richtung bis zum Bereich Schwabenheimer Straße bei Dossenheim. Ein weiteres Revier am „Humpelsgraben“, das ein in Dossenheim „Justin“ getauftes Tier besiedelt hatte, ist zu einer Wanderstrecke geworden: „Dieser Biber ist überfahren worden“, weiß Weinhold. Dasselbe Schicksal ereilte 20 Biber im Kreisgebiet allein 2019.

„Es wird aber nicht nur deshalb nie eine Überpopulation an Bibern geben, weil sie sich nicht stark vermehren“, erläutert Weinhold. Rund 160 Jahre lang galt Castor Fiber, so der lateinische Name, als ausgestorben. Doch seit der Biber unter Naturschutz steht, kehrt er zurück: Weinhold weiß von 35 Revieren im Rhein-Neckar-Kreis. Das mache bei jeweils drei bis vier Tieren bis zu 140 Biber. Und die bauen fleißig Staudämme, auch in Ladenburg: Dadurch staut sich Bachwasser und vernässt angrenzende Landwirtschaftsflächen, was betroffene Bauern auf den Plan ruft.

Trotz berechtigter Bedenken, die Bibermanager und Verwaltung durchaus ernst nehmen: Viele sind froh, dass der Biber wieder da ist. Einige Beispiele: Als großem Fan gelangen der Naturfreundin und Jugendstadträtin Leonie Neu im vergangenen Frühling Videoaufnahmen von einem badenden Ladenburger Biber, die im „Morgenweb“ zum Hit wurden. Monate zuvor veröffentlichte die Neubotzheimer Familie Wolf auf den „MM“-Seiten im Internet bewegte Bilder aus einer Wildkamera vom nächtlichen Nagen am Bach.

Der Ladenburger Gemeinderat bewilligte 25 000 Euro fürs Bibermanagement, also für Kontrollen und Drainagebauten zum Schutz stark betroffener Äcker. Das Rathaus setzte bei der Eröffnung des Bürgerbüros und beim Drachenbootrennen eine überlebensgroße Biberfigur als Maskottchen ein. Die Volkshochschule hatte im Sommer gut besuchte Führungen zum Biberdamm an der Bachstation im Programm. Und schließlich ist das Tierchen auch auf dem comichaften Ladenburger „Wimmelbild“ bereits verewigt. Kurzum: Ladenburg hat Biber lieb.

