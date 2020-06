Pilz und Junghans unterhalten Senioren digital

Mit Thomas Pilz und Joachim Junghans bereiten zwei in Ladenburg bekannte Gesichter einen etwas anderen Seniorennachmittag vor, der am Mittwoch, 17. Juni, um 15 Uhr auf dem Videokanal der evangelischen Kirchengemeinde Premiere feiert: Der eine ist seit 1994 Diakon der Kirchengemeinde und seit langem ein Aktivposten bei der Arbeit mit und für Ältere in der Römerstadt. Der andere, Junghans, war Kirchengemeinderat und veranstaltet als Musiker regelmäßig den „Volkslieder-Singtreff“ im Martin-Luther-Haus.

Beide können Gitarre spielen, singen und unterhalten. Was liegt da näher, als gemeinsam ein Programm zusammenzustellen, das in Zeiten des Coronavirus auch ein kirchliches Angebot für Senioren im Netz darstellt? Wie berichtet, will die Kirchengemeinde vorerst bis Ende Juli aus Hygienegründen weiterhin auf Gottesdienste mit Besuchern in der Stadtkirche verzichten und wendet sich über ihre Internetseite (www.ekila.de) und den eigenen Videokanal an die Gläubigen. Die Formate für Kinder („Kirchenmaus“) und Jugendliche („Gottesdienst vom Sofa“, „Rock at Church unplugged“) laufen nach Auskunft von Pilz ebenso gut wie die sonntäglichen Online-Gottesdienste im Wechsel mit Edingen, Heddesheim und Neckarhausen.

Beim Seniorennachmittag zum Mitsingen und Zuhören begibt sich das Duo Pilz und Junghans auf ungleich schwierigeres Terrain, weil sich möglicherweise nicht allzu viele aus der Zielgruppe übers Internet erreichen lassen. Doch ausgerüstet mit Gitarre und Kaffeetasse, lassen es die Zwei auf einen Versuch ankommen. Unter dem Motto „Geh aus, mein Herz, und suche Freud’“ haben sie deshalb ein Video produziert, das am 17. Juni erstmals ausgestrahlt wird. Der 15-jährige Nils Kühlwein aus der diesjährigen Konfirmandengruppe zeichnete Bild und Ton auf.

„Das hat gut geklappt. Jetzt wird geschnitten und abgemischt“, erklärt Pilz und kündigt an, dass der komplette Text für den Online-Seniorennachmittag ausgedruckt erhältlich sein soll: ab 17. Juni im Pfarramt (Telefon 06203/92 39 88), in der Kirche ausliegend oder über Diakon Pilz (Telefon 06203/18 09 63). pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.06.2020