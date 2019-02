Polizei fasst mutmaßliche Einbrecher

Erfolg im Kampf gegen Wohnungseinbrüche in Ladenburg: Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizei Heidelberg hat zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 26 und 31 Jahren beim Auskundschaften eines Wohnhauses erwischt. Das Duo führte nach gestrigen Angaben der Polizei ein Stemmeisen bei sich. Inzwischen sitzen die Verdächtigen in Untersuchungshaft. Sie sollen im Januar, als in der Römerstadt insgesamt neun Fälle verzeichnet wurden, „mehrfach in Häuser eingebrochen sein und die Eigentümer bestohlen haben“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern gemeinsam mitteilten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen die Untersuchungshäftlinge unter anderem für einen Einbruch in der Nacht von Montag, 14. Januar, auf den darauffolgenden Tag im Hinteren Rindweg verantwortlich sein. Die Männer sollen ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft haben. Aus dem Anwesen wurde Schmuck im Wert von 2500 Euro gestohlen. Am 1. Februar erließ ein Amtsrichter in Mannheim die Haftbefehle.

Auch der regelmäßig verstärkte Einsatz von Bereitschaftspolizei in Ladenburger Wohngebieten habe zum Erfolg beigetragen, sagte ein Polizeisprecher.

„Viele Bürgerinnen und Bürger werden diese Nachricht mit Erleichterung aufnehmen. Wir gratulieren der Polizei zu diesem Fahndungserfolg und danken für die schnell eingeleiteten Maßnahmen“, erklärte Nicole Hoffmann als Referentin von Bürgermeister Stefan Schmutz gestern. Anwohner der Straße Am Bildstock berichteten bereits am Tag nach dem Einsatz, dass Häuser untersucht worden waren. „Das war etwas aufregend, und ich hätte mir einen aufklärenden Pressebericht zur Beruhigung der Gemüter gewünscht“, sagte ein älterer Mann. Die Ermittlungsgruppe lasse jedoch, so war am selben Tag bei der Polizei zu erfahren, aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nichts verlautbaren, um ihre weitere Arbeit nicht zu gefährden.

„Ein Glück, dass nicht schon wieder bei uns eingebrochen wurde“, sagte eine Anwohnerin erleichtert. Auch sie war nämlich erschrocken, als sie nach Hause kam, und auf den Garagen und dem Spielplatz Polizisten sah. Auf Nachfrage hieß es seitens der Beamten, man habe am Vorabend „vier Personen mit Einbruchwerkzeugen geschnappt“ und suche nach weiteren Beweisen. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei gestern, dass in und auch um Ladenburg herum tatsächlich noch weitere Einbrecher im Visier der Ermittler sind. Man sei guter Dinge, die Spurenauswertung bald abschließen zu können. „Unsere vielschichtige Arbeit trägt Früchte“, sagte der Polizeisprecher.

Insgesamt seien die Zahlen im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim rückläufig. So sank die Gesamtzahl laut Statistik von 1519 (2016) auf 837 (2018). In Ladenburg dagegen gab es allein dieses Jahr schon zehn Fälle, während für Januar 2018 ebenso wie 2015 und 2016 jeweils kein Einbruch aktenkundig ist. Vor zwei Jahren wurde zwischen erstem und 31. Januar nur einmal eingebrochen. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019