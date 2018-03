Polizei rückt zu Integrations-Cup an

Auf dem Spielfeld ging es beim Integrations-Cup in Ladenburg nicht immer fair zu, am Rande des Turniers kam es sogar zu einem Polizeieinsatz. © Thurecht

Am Ende des am Sonntag ausgetragenen 2. Ladenburger Integrations-Cups ist es nach Angaben der Polizei zu Tumulten zwischen zwei Mannschaften gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zuschauer des Turniers gegen 18 Uhr die Ordnungshüter alarmiert, da Streitigkeiten zwischen zwei Mannschaften zu eskalieren drohten.

Während die Zuschauer in der Halle nach Angaben des dort

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2215 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.02.2018