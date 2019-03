Polizei sucht Eigentümer

Wie berichtet, sind am 1. Februar zwei rumänische Staatsangehörige wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls in Haft gekommen. Die dringend Tatverdächtigen sollen nach Angaben der Polizei von gestern in der Nacht vom 14. auf 15. Januar in ein Gebäude im Hinteren Rindweg in Ladenburg eingebrochen sein. Im Zuge der Ermittlungen konnten Beamten der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminaldirektion Heidelberg Schmuckstücke beschlagnahmen, die bislang nicht alle einer Straftat zugeordnet werden konnten.

Bilder im Internet

Die Ermittlungsgruppe Eigentum sucht nun nach den Besitzern der Schmuckstücke oder nach Personen, die Hinweise auf die Besitzer geben können. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 bei der Kriminalpolizei melden. Mehr als 100 Lichtbilder des möglichen Diebesguts können im Internet auf der Seite der Polizei Mannheim abgerufen und angeschaut werden. red/pol BILD: polizei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019