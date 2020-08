Positive Bilanz: „Viele Kurse sind ausgebucht“

Beim Imkerverein lernen die Kinder viel über Bienen und Honig. Peter Jaschke (pj)

Dass Bienen zwei Millionen Blüten anfliegen müssen, um Nektar für 500 Gramm Honig zu sammeln, mag Laien schier unglaublich erscheinen. Doch so stand es auf dem Schautisch beim Ferienspiel des Imkervereins Ladenburg. Und diese Zahlen verdeutlichen ja auch, warum das Treiben der nützlichen Insekten den sprichwörtlichen Ausdruck „bienenfleißig“ geprägt hat. Diese Zuschreibung trifft auch auf Melanie Dommel zu, die das örtliche Ferienprogramm erstmals durchführt.

„Viele Kurse, wie dieses Angebot des Imkervereins, sind ausgebucht, aber manche laufen auch nicht so gut“, zieht die Chefin der Volkshochschule (VHS) Ladenburg-Ilvesheim eine Zwischenbilanz. Zu den Rennern zählen neben den Bienen auch „Auf den Spuren der Römer“, Filzkurse und der mehrtägige Kinderzirkus. Obwohl dieser 125 Euro pro Kind kostet, ist er überaus begehrt: „Wir suchen gerade eine weitere Betreuerin, um die Teilnehmerzahl erweitern zu können“, erklärt Dommel.

Manche Unterrichtsangebote, die als eine Art Nachhilfe nach der Zeit des eingeschränkten Schulunterrichts gedacht waren, stießen dagegen auf wenig bis gar keine Nachfrage. Mathe laufe am besten. Generell seien die Rückmeldungen positiv: „Alle freuen sich, dass es ein Ferienprogramm gibt, und es gibt keine kritischen Anfragen wegen der Gebühren, die wir als gemeinnützige Einrichtung ohne Gewinnabsicht erheben, um Honorarkräfte zu bezahlen und Kosten zu decken“, führt Dommel auf Anfrage aus.

Begeistert zeigt sich Natalia, nachdem sie ihren Sohn Jan auf dem Gelände des Imkervereins „eingecheckt“ hatte. „Ich finde dieses Angebot toll, weil das etwas ist, was man sonst nicht so genau vermittelt bekommt“, erklärt die Mutter. Immer wieder lese man über Probleme, die Bienen hätten. Da sei es wichtig, von Fachleuten informiert zu werden. Außerdem sei es, für Kinder spannend zu erfahren, wie Honig hergestellt werde. Aus der Kindheit in ihrer Heimatregion kennt Natalia 20 Honigsorten. Warum hierzulande beispielsweise Brombeer-, Obstblüten- und Fenchelhonig eher selten zu bekommen, aber Blüten-, Raps- und Waldhonig häufig zu haben sind, das wissen die Imker. Rund 130 000 gibt es in Deutschland. 95 Prozent davon sind Freizeitimker. pj

