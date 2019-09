Prächtiges Glas, starke Farben und Strukturen

Das Dorf scheint aus lauter kleinen, verschachtelten Häuschen zu bestehen, die sich um eine Burg gruppieren, eingerahmt von grünen Hügeln. Emil G. Maul bezog jenseits eines tiefen Grabens mit Farben und Aquarellblock Position und tauchte die Szene in warme Erdtöne, bevor er mit Tusche Konturen setzte.

Tourrettes-sur-Loup heißt der Ort in der französischen Region Provence-Alpes-Côte d´Azur, in den sich der Ladenburger Maler und seine Frau Inge Sieberth-Maul spontan verliebten. Sie hat nun eine Ausstellung mit Werken von diesen Reisen zusammengestellt.

17 Bilder des 2010 verstorbenen Malers werden dabei gezeigt – zum ersten Mal. „Ich weiß nicht“, sagt seine Witwe, „ob er heute einverstanden wäre, dass ich das jetzt mache.“ Doch will sie mit der Werkschau den Weg von der gegenständlichen zur abstrakten Kunst gehen, angefangen von der ersten, naturalistischen Tuschezeichnung bis zu großformatigen Ölgemälden, die viele Monate nach der Reise im Atelier entstanden. Dorf, Himmel und Schloss sind hier aufs Äußerste reduziert, der Blick wird von den kraftvollen Blautönen angezogen.

Die Bilder, die sie dieser Tage im ersten Stock der Galerie hängt, erhalten Nummern, damit die Besucher diese Entwicklung nachvollziehen können, die 1997 mit der ersten Fahrt nach Tourrettes begann. Nicht ganz unerheblich ist dabei der Werdegang des 1914 geborenen, sehr frankophilen Künstlers. Seine prägenden Jahre fielen in die Zeit des Nationalsozialismus, in der Vorbilder wie sein einstiger Lehrer Karl Caspar in der Ausstellung „Entartete Kunst“ 1937 angeprangert wurden.

Erst nach langer Pause, in der Nachkriegszeit, entwickelte sich Mauls expressiver Stil, der in starken Farben, Strukturen und Materialcollagen mit Sand oder Japanpapier Ausdruck fand. Zurück nach Tourrettes. „Wir sind in die Gegend gefahren, um Glas zu kaufen“, erinnert sich Sieberth-Maul.

Künstlerischer Ausdruck

Das Paar hatte Kontakt zu führenden Vertretern der Studioglas-Bewegung, die vor 60 Jahren aus den USA nach Europa kam und bei der der Künstler sich unabhängig vom Hüttenbetrieb als Designer und Glasmacher in einer Person betätigen konnte. Claude Morin war so ein Meister: Von ihm stammen zartfarbige Objekte, die trotz ihrer filigranen Anmutung aus dickem, massivem Glas bestehen.

Glas, so formulierte es der Franzose, sei eine neue Sprache, ein neues Medium künstlerischen Arbeitens. Auch hier können Besucher aus dem Vollen schöpfen: Angestrahlt und in Vitrinen ausgestellt, entfalten die gläsernen Skulpturen bei der Ausstellung ihre ganze Pracht.

Eröffnet wird die Schau am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr in der Galerie Maul in der Kirchenstraße 18. Eine Einführung kommt von Manfred Scherer, musikalisch wird die Vernissage am Klavier von Christian Kurtzahn umrahmt.

Zu sehen sind die Werke bis Samstag, 2. November, immer zu den Öffnungszeiten der Galerie: Täglich von 15 bis 18 Uhr außer Mittwochs und sonntags sowie nach Vereinbarung. Nähere Informationen telefonisch unter 06203/ 146 24 oder online unter IHKMaul@t-online.de.

