Preise purzeln in der Römerstadt

„Red“ heißt auf Deutsch Rot. Das ist die Farbe der Liebe. Und was lieben alle? Preisnachlässe. Davon gibt es beim zweiten „Red Friday“ am Freitag, 20. Juli, in Ladenburg wieder reichlich. Rund 40 Geschäfte nehmen an der Gemeinschaftsaktion teil, freut sich Renate Henseler-Sohn als Vizechefin des örtlichen Bunds der Selbstständigen (BdS). Sie hatte im vergangenen Jahr die Idee zu dem Aktionstag. Die Premiere galt als großer Erfolg. Morgen wollen Händler, Handwerker, Dienstleister und Wirte erneut zeigen, dass die Römerstadt ein echtes Einkaufserlebnis zu bieten hat.

Allen Teilnehmern bleibt es selbst überlassen, mit welchen Rabatten sie ihre Kunden in die Läden locken. Damit aber jeder Kunde weiß, wo sich die Schnäppchenjagd lohnt, platzieren die Geschäfte vor ihrer Tür weiße Tüten mit dem „Red Friday“-Symbol, das an das Prozentzeichen erinnert.

Rotes Aktionslogo

Den englischen Aktionsnamen hat der BdS als sommerliche Variante des so genannten „Black Friday“ (schwarzer Freitag) gewählt, der in den USA jeweils im November am Tag nach „Thanksgiving“ mit Sonderangeboten in die Geschäfte lockt.