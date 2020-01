Preisträger bei Jugend musiziert

Die Musikschule der Stadt Ladenburg war erneut erfolgreich beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert; die Einrichtung schickte wieder zahlreiche Schüler ins Rennen.

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren zeigten sie dabei so gute Leistungen, dass sie ausnahmslos erste Preise errangen. Dies gelang sowohl den Streicherduos Flora Kühlert und Sophie Yang (beide Violine) sowie Katharina und Annika Seiler (Violine und Viola) aus der Klasse Covadonga Alonso, als auch den drei Pianisten Hao Yang Xie, Fridolin Bosse und Youcheng Weng aus der Klasse von Andreas Benend. Youcheng Weng qualifizierte sich damit für den Landeswettbewerb Baden-Württemberg, der vom 25. bis 29. März in Tuttlingen stattfinden wird. stk

