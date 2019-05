Preußen mit Pickelhauben marschieren in der Stadt auf

Geschichte zum Anfassen beim Internationalen Museumstag in Ladenburg: Vor dem Lobdengau-Museum sang einer Revolutionslieder. Es roch nach Aufruhr. Auf der benachbarten Wiese auf dem Bischofshof war ein Feldlager aus Stroh, Holz und Tannenzweigen aufgebaut. Da ertönte ein Trommelwirbel: Drei Soldaten mit Pickelhauben, Manteldecken, Tornistern und Musketen marschieren auf. Der preußische „Obergefreite“ Stephan Brachmann verkündete vor dem städtischen Lobdengau-Museum den Belagerungszustand: „Begebt Euch in Eure Häuser, Bürger, und wartet ab!“

So ähnlich könnte es sich vor 170 Jahren tatsächlich zugetragen haben. Das Großherzogtum Baden erlebte das letzte Aufbäumen der demokratischen Bewegung in Deutschland. Der Fürst hatte gegen die Aufständischen, die sich ein politisch freies und geeintes Deutschland wünschten, die Preußen zu Hilfe gerufen. Im Frühsommer 1849 stand die Stadt aufgrund seiner strategisch günstigen Lage mit Eisenbahnbrücke über den Neckar plötzlich im Brennpunkt der Ereignisse. Zwischen dem 13. und 22. Juni 1849 war Ladenburg hart umkämpft.

Verhaftung eines Verdächtigen

Was Einwohner damals durchgemacht haben mochten, verdeutlichten Darsteller der Interessengemeinschaft (IG) Lebendige Geschichte 1848/49 überaus anschaulich: „Das ist immer wie eine kleine Zeitreise für uns selbst“, sagte der „preußische“ Tambour Steffen Falkenstein. So stellten die Amateurhistoriker, darunter auch Musketier Christian Wolff sowie Bürger, Marketenderin und Revolutionär in jeweils originalgetreuer Aufmachung, ebenso eine Hausdurchsuchung mit Verhaftung eines Verdächtigen nach. Leider unterlagen damals die rebellischen Badener. Ihre Truppen lösten sich auf. Und erst 1949 wurde die Republik gegründet.

„Sehr gut gemacht“, fand Besucher Hanns Buchta aus Ladenburg den Aktionsnachmittag, denn die Wenigsten wüssten heute noch über diesen Teil der Geschichte Bescheid. „Wenn Geschichte erlebbar wird, ist das immer toll“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz begeistert. An die Geschehnisse von 1848/49 zu erinnern, sei „wichtig in einer Zeit, in der viele denken, dass Demokratie selbstverständlich“ sei. „Die badischen Freischärler sollen fair gekämpft haben.“ Das weiß Stefan Weil aus dem „Preußischen Staatsanzeiger“. Das Blatt berichtete damals über die Kämpfe in der Stadt und lobte erstaunlicherweise die Rebellen.

„Es war Krieg mit allen schlimmen Folgen, und die szenische Erinnerung daran ist wichtig“, betonte Weil. Man dürfe diese Vorführungen jedoch nicht als Gaudi fehlinterpretieren, sondern müsse sich den ernsten Hintergrund bewusst machen, betonte der Ladenburger. Eigens dazu hatte sich Kai Müller von der örtlichen Lobdengaubrauerei zu einem rötlich schimmernden Bier inspirieren lassen: „Der rote Hecker“ ist nach dem legendären badischen Revolutionär benannt. Dazu passten original 1848er-Protestsongs des südbadischen Liedermachers „Buki“ (Roland Burkhart), der 1975 die Hymne der Wyhler Anti-Atomkraftbewegung komponierte.

„Wetter spielt gut mit“

Ruhiger ging es bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen im Heimatbund-Café gegenüber zu: Der Geschichtsverein engagierte sich erneut zugunsten der Stiftung Lobdengau-Museum. Das Trio Armani trat auch auf. Hausherr Andreas Hensen strahlte: „Das Wetter spielt gut mit.“

