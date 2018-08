Prophetischer Blick verblüfft

Anzeige

Noch bis zum 24. August ist im Kreisarchiv in Ladenburg eine beeindruckende historische Entdeckungsreise zu erleben. Zusammen mit der Associazione culturale Giovane Europa präsentiert dort der Rhein-Neckar-Kreis die Ausstellung „Satirische Karten und Karikaturen - Europa am Vorabend des Ersten Weltkriegs“, die von der Europäischen Kommission mit in das Europäische Kulturerbe-Jahr 2018 aufgenommen wurde. Schon dies allein unterstreicht die hohe Qualität des gezeigten Bildmaterials, der fast prophetische Blick der Künstlerinnen und Künstler, die ihre Arbeiten im letzten Viertel des 19. und zu Beginn des 20 Jahrhunderts schufen, verblüfft, die auf die Spitze getriebenen Vorurteile bestürzen.

Bei den humoristischen Landkarten und Zeitschriftenkarikaturen handelt es sich nicht um die offizielle Propaganda einzelner Länder, erläuterte die Präsidentin der Associazione culturale Giovane Europa, Dr. Maria Brandozzi, die zusammen mit dem Ehrenpräsidenten Gianni Brandozzi aus dem italienischen Ascoli Piceno zur Vernissage angereist war. Vielmehr versuchten politisch engagierte Karikaturisten, Grafikkünstler und Zeitungsredakteure aus England, Frankreich, Deutschland und der Schweiz, heikle geopolitische Situationen, nationale Eigenheiten und symbolträchtige Personen in mehrdeutigen Darstellungen zu verbinden und mit ironisch-demaskierender Satire den Zeitgenossen vor Augen zu halten.

Zar piesackt deutschen Stier

Wer also sehen möchte, wie der russische Zar und der gallische Hahn zusammen mit Marianne den deutschen Stier piesacken, sich die Länder des Balkan belauern und Großbritannien als Flottenschiff bereitsteht (Europe en 1914 von B. Crité), sich alle Länder als angriffslustige Tiere gegenüberstehen und von Osten die russische Dampfwalze kommt oder der deutsche Adler von der französischen Marianne und dem russischen Bär bedroht wird, der den österreichischen Clown schon zu Fall gebracht hat, während in Kleinasien ein deutscher Soldat einen Türken aufs Pulverfass setzt, der sollte den Weg ins Kreisarchiv nicht scheuen. red