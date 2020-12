Protestanten ziehen die Notbremse

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit? So, wie es in diesem bekannten Adventslied heißt, kann es angesichts weitreichender Kontaktbeschränkungen auch in den Kirchen allenfalls zum Lüften ablaufen. Die bevorstehende Feier von Christi Geburt als Mensch fällt Corona-bedingt diesmal deutlich anders aus. „Weihnachten ist stiller als sonst“, bringt es Ladenburgs evangelischer Pfarrer David Reichert (Bild oben) auf den Punkt. Darüber ist er sich mit seinem katholischen Kollegen Matthias Stößer (Bild unten) von der Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim einig.

Den zwischenzeitlich angedachten Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel im Römerstadion hat Reichert längst abgesagt. Am Montagabend streicht der evangelische Kirchengemeinderat angesichts der ernsten Lage einstimmig auch alle ursprünglich vorgesehenen Kurzfeiern zu Weihnachten im Gotteshaus. Ab sofort und mindestens bis zum Ende des vorläufigen Lockdowns, also mindestens bis 10. Januar, finden in der evangelischen Stadtkirche keine Präsenzgottesdienste mehr statt. Diese Entscheidung sei nicht leichtgefallen, so Reichert. Denn Weihnachten sei eine Zeit, in der der Gottesdienstbesuch für viele nicht nur eine liebgewonnene Tradition, sondern vor allem ein inneres Bedürfnis darstelle.

Aber: „Die Sehnsucht nach Begegnung und nach einer stimmungsvollen Feier in einer großen Gemeinschaft ist derzeit nicht zu stillen“, schreibt Reichert. Es müsse darum gehen, Kontakte zu reduzieren. Zugleich verweist die Gemeindeleitung auf alternative Angebote.

Bereits seit dem März-Lockdown sammelt die evangelische Kirchengemeinde im Internet Erfahrungen mit Gottesdiensten, Seniorennachmittagen und Kinderangeboten wie Kirchenmaus und Bibelwoche. Diakon Thomas Pilz teilt zwar mit, dass die Zugriffszahlen „erstaunlich hoch sind, und die erhaltenen Reaktionen Mut machen“. Dennoch ahnt Reichert in puncto Weihnachten: „Es wird nicht ohne Enttäuschungen abgehen.“

„Auch bei uns gibt es Angebote für das Feiern zuhause“, sagt der katholische Pfarrer Stößer. In den Kirchen der Seelsorgeeinheit seien Faltblätter der Erzdiözese erhältlich, zum Beispiel „für Personen, die alleine beten“. Andere leiten zum „Hausgottesdienst mit Kindern“ und zum Sternebasteln an. Auf der Internetseite der Erzdiözese und im Fernsehen gebe es Übertragungen. „Jeder soll schauen, wie es für ihn stimmig ist“, schlägt Stößer vor. Er möchte keine Erwartungen enttäuschen und setzt auch auf Präsenzgottesdienste ohne Gesang, die trotz verschärftem Lockdown weiterhin erlaubt sind.

Immerhin, so Stößer, habe sich „bisher in unseren Gottesdiensten noch niemand angesteckt.“ Damit dies so bleibt, ist der Aufwand immens. Denn jeder Besucher müsse sich für Weihnachtsgottesdienste in der Ladenburger St. Gallus-Kirche bis einschließlich Mittwoch, 16. Dezember, anmelden. Es sei zwar nur eine stark begrenzte Zahl an Besuchern erlaubt, wo sonst an Heiligabend bis zu 500 Menschen die Plätze füllen. Dennoch sei es ein Kraftakt für die Ordner, die Leute in sicherem Abstand zu verteilen, Oberflächen zu desinfizieren und zu lüften. Wer nicht angemeldet sei, erhalte zwar strikt keinen Zutritt, aber dafür eine „kleine Überraschung als Krippenfeier to go“. (Bilder: Peter Jaschke)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020