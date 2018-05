Proviant kommt im Sporer-Anhänger auf die Wiese

Anzeige

„Da bekommt der Benz-Park mal richtig Leben“, freut sich Wolf-Rüdiger Würtz. „Das Frühlingswetter ist aber auch ideal“, fügt „Ecki“ Mayer hinzu. Die beiden Aktiven des Ladenburger Motor-Sport-Clubs (MSC) Dr. Carl Benz strahlen übers ganze Gesicht. Denn das 1. Oldtimer-Picknick der Classic-Abteilung des Vereins übertrifft alle Erwartungen: Im Schatten der großen Bäume genießen Familien und Freundeskreise Mitgebrachtes auf Decken. Und rings um die Wiese im früheren Villengarten der Autopioniersfamilie mit der wohl ältesten Steingarage der Welt, die dem MSC als Clubhaus dient, stehen betagte Fahrzeuge aller Marken.

Die heitere Szenerie lockt in großer Zahl Besucher an. Es sind an diesem Sonntag wegen des „Corvette-Treffens“ an der Fährwiese besonders viele Automobilfreunde in der Stadt unterwegs. „Das Picknick ist eine sehr gute Idee“, findet Dennis Thalman, der mit einem 1944er Ford-Jeep gekommen ist und erzählt: „Ich kenne das aus England und den USA, wo es regelmäßig solche Veranstaltungen unter dem Motto Cars and Coffee gibt.“

An Sportrallyes teilgenommen

In einem besonderen Oldtimer hat Yvonne Luft Proviant, Tisch und Decken mitgebracht: Ihr über 50 Jahre alter Anhänger stammt aus dem früheren Ladenburger Fahrradgeschäft Sporer in der Bahnhofstraße. Mit einem blauen Ford A von 1929 hat sich dagegen Familie Schuhmann vom gleichnamigen Obsthof auf den Weg in die Stadt gemacht. Sohn Louis ist mit einem historischen DKW-Motorrad unterwegs.