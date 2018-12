Publikum huldigt Sängerin

Von Liebe, Lust und Schmerz singt Targol Dalirazar mit Leidenschaft – und mit einer umwerfenden Rockröhre. Deshalb liegt ihr das Publikum in der Ladenburger Pflastermühle von Anfang an zu Füßen. Genau 50 Jahre nach der Gospel- und Soulgröße Etta James interpretiert die Sängerin der Heidelberger Formation Knust den Bluesstandard „I’d Rather Go Blind“ derart hingebungsvoll, dass es selbst einen Stein erweicht hätte. Dazu liefert Daniel Fritzenschaft vibrierende E-Gitarrensoli von kongenialer Ausdruckskraft. Die Zuhörer sind hin und weg.

„Der Hammer“, fasst Besucher Kai die mitreißende Show zusammen. „Sehr geil“, kommentiert Klaus das gesamte Programm beim Heavy-Blues-Fest „Rockodunum“. Abgeleitet vom antiken Namen Lopodunum für die Römer- und Rockstadt Ladenburg soll es künftig regelmäßig Formationen eine Bühne bieten, die den verschiedenen Spielarten leidenschaftlicher Rockmusik frönen. „Unsere Einflüsse sind die Heavy-Rocksachen der 70er-Jahre“, sagt der Ladenburger David Steri als Veranstalter neben Thorsten Scharbert vom Trägerverein des Jugendzentrums „Kiste“.

Viele wippende Köpfe

Mittdreißiger Steri hat nicht nur das vielgelobte jugendstilartige „Rockodunum“-Plakat entworfen, sondern tritt auch selbst auf. Seine Band „Isles Of Mars“ geht in der klassischen Bluesrockbesetzung an den Start. Den pumpenden Rickenbacker-Bass bedient der Ladenburger Gregor Koslik. Auch die grandios rollenden Schlagzeugfiguren von Dave Brechbilder unterlegen eindrucksvoll die knackigen Soli von Gitarrist und Sänger Steri. Man sieht viele wippende Köpfe, denn es ist sehr gekonnt, was das Trio in der Tradition des psychedelischen Hardrocks abliefert.

Zuvor erinnern „Super Eagle“ von Spielwitz und -härte her an so genannte Stonerrocker wie „Eagles of Death Metal“. Außergewöhnlich: gleich zwei Schlagzeuger sorgen für Druck und Lautstärke. Die Garagenrocksongs des Quartetts beweisen, dass auch Punk eine Bluesbasis haben kann. Den Höhepunkt des Abends bestreiten Knust, die seit 2013 neben Targol und Fritzenschaft aus Marius Weick, Klaus Kupferschmitt und Jonas Wichert bestehen. „Die Vorliebe für Led Zeppelin, Cream und Black Sabbath eint uns alle fünf“, erklärt Gitarrist Fritzenschaft, der im Elternhaus mit der Rockmusik von Rory Gallagher, Jethro Tull und Rolling Stones aufgewachsen ist. Auch dass Sängerin Targol unter anderem auf große Vorbilder wie Woodstock-Legende Janis Joplin und die zeitgenössische Bluesröhre Beth Hart steht, ist unüberhörbar.

Gelungenes Debutalbum

Mit „Timebird“ stellt die Band Knust ihr gelungenes Debüt vor. „Dieses Album bedeutet mir sehr viel, weil wir es tatsächlich aufgenommen haben, obwohl wir alle viel arbeiten, und weil es unsere Musik festhält“, erzählt Targol. Nun gelte es, „Timebird“ bekannter zu machen, stressfrei an neuen Sachen zu arbeiten und 2019 auf größeren Bühnen aufzutreten. „Die Pflastermühle gefällt mir, weil die Atmosphäre so warm ist“, schwärmt sie von der Örtlichkeit, wo Knust schon 2016 aufgetreten war.

Der Name ist übrigens der norddeutsche Ausdruck für das Endstück eines Brotlaibs. Ein aus Hamburg stammender früherer WG-Mitbewohner Fritzenschafts kam darauf. Es blieb bei dem Spontaneinfall, der nur für den ersten Auftritt gedacht war. Mit starken Bluesrocknummern wie „Clouds Collide“ und dem hypnotische sieben Minuten langen „Dead Or Alive“ fesselt das Quintett sein Publikum bis in die letzte Reihe des Saals. Und den röhrenden Refrain-Ruf „Baby“ im Song „Blues“ singen bald nicht nur Fans und „Timebird“-Kenner inbrünstig mit – voller Liebe, Lust und Schmerz.

