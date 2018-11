Publikum schwebt „Wolke sieben hinauf“

Zum Song „Der Letzte Tanz“ entzünden rund 200 Fans Wunderkerzen. Ein schöneres Lied über eine unentschiedene Gefühlslage gibt es ja auch wohl kaum, oder? Oh, doch. Denn nahezu alle zehn Songs von der nagelneuen CD „Unendlich“ besitzen nämlich diese Gänsehautfaktoren: einfache Ohrwurm-Melodien, ebenso originelle wie gefühlvolle Texte, zweistimmiger Gesang von Thorsten Scharbert und Bianca Rehberger sowie das herzwärmende Cellospiel von Julian Scharbert. Vor heimischer Kulisse, in der Pflastermühle, präsentierte die Ladenburger Deutschpop-Formation Papperlapapp ihr Debütalbum erfolgreich live.

„Bianca singt immer super“

„Sehr schön ist es geworden: Der Sound hat mehr Schmiss als früher und gefällt mir richtig gut“, findet Konzertbesucher und Pflastermühle-Stammgast Jupp. Er hebt besonders hervor, dass die Band dank Schlagzeuger Jonathan Gärtner bei wunderbaren Songs wie „X + Y“ rockiger rüberkomme. Man muss hinzufügen, dass Benjamin Herzhauser stimmungsvolle E-Basslinien und bisweilen eine dritte Gesangsstimme beisteuert. „Und Bianca singt immer super“, ergänzt Musiker Niki Kuhn völlig zu Recht. „Klasse, es erinnert mich an den Liedermacher Tim Bendzko“, äußert sich Zuhörerin Liane begeistert. „Es war viel Arbeit, aber es war geil, wie sich die Band reingehängt hat“, erinnert sich Musikerkollege Rainer Döhring als „Unendlich“-Produzent an die gemeinsame Studiozeit.

„Ich bin ein großer Fan der Texte, und es ist grandios, wie die Band ihren eigenen Sound gefunden hat“, führt Döhring weiter aus. Sein Lieblingssong ist das Auftaktstück „Meilenweit weg“, das wie einige weitere Papperlapapp-Songs Bundesliga-Niveau aufweist und sicher dem einen oder anderen Radiosender gut zu Gesicht stehen würde. Auch „Der Abend“, einer tollen Frau gewidmet, das ergreifend romantische Titelstück „Unendlich“ und die eingängige Pop-Perle „Sonntagsstimmung (Lass gehn, wohin Du willst)“ verfehlen ihre Wirkung auch live nicht: Das Publikum schwebt „die Wolke sieben hinauf“ (Textzeile).

Großartige Kulisse

Riesenbeifall, als zur Hymne auf Urlaube am „Königssee“ der Hornist Robert Simon aus Mannheim in bayrischer Tracht auftritt. Zu all dem kam eine großartige Kulisse hinzu: Nils Kreitzscheck, der frühere Papperlapapp-Drummer, hatte den Bühnenhimmel mit farbig leuchtenden Studioschirmen aus seinem Eventtechnikerfundus bestückt.

Viel Lob gab es für die Tontechnik, weil jedes gesungene Wort gut zu verstehen war. „Wir sind überaus glücklich“, sagte Textschmied Thorsten Scharbert und dankte auch dem Team von „Gourmet-BBQ“, das alle mit geräucherten „Pulled Pork“-Burgern versorgte. Außerdem bemerkenswert: Sina und Denis vom Trägerverein standen in weißen Hemden mit schwarzer Fliege hinterm Tresen. Und: Die erste „Unendlich“-Pressung hat bereits Sammlerwert, weil die Reihenfolge zweier Titel („Kuss oder Wein“ und „Sonntagsstimmung“) auf der CD-Hülle vertauscht wurde. Viele schlugen das Angebot aus, eine korrigierte Version abzuwarten, und kauften das Original mit dem Fehler. Selbst eine zehnminütige Pause wegen gerissener Cellobogenhaare trübte nicht die harmonische Stimmung.

