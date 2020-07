Pufferbecken besteht Test

Der Ladenburger Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) hat nach der Corona-bedingten Zwangspause den Ausbildungsdienst wieder aufgenommen: Die örtliche Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen unterzog das neubeschaffte Pufferbecken mit einem Fassungsvermögen von 5000 Litern einem Funktionstest auf der Fährwiese am Neckar. Um es nach dem Aufbau zu befüllen, ließen die Frauen und Männer drei Hocheffizienzpumpen ins Flusswasser und sicherten diese am Ufer, damit die wertvollen Geräte nicht wegtrieben.

Kontrolle der Funktionalität

„Bei einer Förderleistung von knapp 3000 Liter pro Minute war das Pufferbecken schnell befüllt“, informiert Pressesprecher Daniel Rubusch. Der mobile Behälter werde bei längeren Schlauchstrecken benötigt, um den Druck zwischen den einzelnen Pumpen aufrecht zu halten.

Teil zwei der Übung bestand darin, das Wasser aus dem Pufferbecken mit sogenannten Chiemsee-Pumpen in den Losgraben zu leiten, der hier in den Fluss mündet. „Solche Ausbildungsdienste sind wichtig, damit die ehrenamtlichen Helfer Handgriffe verinnerlichen und das Material regelmäßig auf Funktionalität und Beschaffenheit kontrolliert wird“, so Rubusch. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020