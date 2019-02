Querungshilfefür Radfahrer entsteht

So mancher Fahrzeuglenker auf der Kreisstraße 4238 (Weinheimer Straße) in Ladenburg fragt sich, was auf dem derzeit einspurigen Teilstück zwischen dem neuem Verkehrskreisel am Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann und Feldwegmündung Alte Weinheimer Straße gebaut wird. Bisher ist bekannt, dass dieser Straßenabschnitt schmaler werden soll, um Fahrtempo und -lärm zu drosseln. Auf Anfrage dieser Zeitung teilte gestern die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit, dass die Fahrbahn in Höhe des Feldwegs Alte Weinheimer Straße verschwenkt wird.

„Es wird dort eine Querungsstelle für Radfahrer gebaut mit einer seitlichen Aufstellfläche und einer baulichen Insel in der Fahrbahnmitte“, erklärte eine Sprecherin. Die Maßnahme mit Behelfsampel führe die Stadt Ladenburg im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes durch. Das Landratsamt habe diesen Umbau an der Kreisstraße jedoch gestattet. Aktuell sei die seitliche Aufstellfläche für querende Radfahrer fertiggestellt. „Von daher sieht es zurzeit tatsächlich recht eng aus“, bestätigt die Sprecherin den Eindruck etlicher Autofahrer, die schon befürchten, dass übers Ziel hinausgeschossen werde. „Das wird sich im weiteren Bauverlauf wieder relativieren“, hieß es aus dem Landratsamt. Die Fahrspurbreiten sollen künftig jeweils noch 3,25 Meter und 3,6 Meter betragen. Je nachdem, ob nur Geradeaus- oder zusätzliche Abbiegespuren vorhanden waren, variierte die bisherige Gesamtbreite nach weiteren Angaben der Behörde zwischen rund 7,50 und zwölf Meter. Zum Vergleich: Ein VW Golf ist rund 1,80 Meter breit. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019