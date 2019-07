Rabatte ziehen Käufer an

Bunte Sommerkleider, hübsche Deko für drinnen und draußen, frische Blumen und Modeschmuck: Die Kunden können beim Aktionstag „Red Friday“ aus dem Vollen schöpfen und dazu noch den einen oder anderen Preisnachlass mitnehmen. „Insgesamt 31 Ladenburger Gewerbetreibende machen mit beim Red Friday“, sagt Renate Henseler-Sohn, die am Freitag zufrieden mit der Resonanz auf das Angebot ist.

Die Vize-Vorsitzende des Ladenburger BdS ist mit ihrem Bekleidungsgeschäft ebenso am Start wie Optik Pfister, wo Inhaberin Martina Pfister 20 Prozent Rabatt auf Brillengestelle gibt. Auch bei Akzente bekommen die Kunden 20 Prozent Preisnachlass; mancher kommt nach seiner Runde über den Wochenmarkt hier vorbei – dass beides gleichzeitig stattfindet, sorgt für zusätzliche Belebung.

Affenhitze wird besungen

Nicht alle Ladeninhaber machen mit: Bei „Florales“ wird gerade aufgeräumt. Der kleine Blumenladen von Heidrun Häußer hat am Donnerstag seine Pforten geschlossen. Es werde leerer in der Innenstadt, klagt die Floristin, findet, dass Frequenzbringer wie Restaurants oder auch der Laden „Kristallfluss“ fehlen und nun weniger Kunden kommen.

Aus einem anderen Grund feiert nun das „MM“-Kundenforum Abschied: Weil immer mehr Leser für ihre Kartenkäufe oder Fragen rund ums Abo auf das Internet umsteigen, wird das Geschäft zum Ende des Monats schließen. Nach wie vor am Ort bleibt indes die „MM“-Lokalredaktion im ersten Stock des Gebäudes in der Hauptstraße 20. Am Freitag jedenfalls verabschiedet sich das Team um Dagmar Wolf noch stilvoll von langjährigen Kunden: mit Brezeln, Sekt, selbst gemachten Häppchen und vor allem mit Musik. Am Mikro steht Jeannette Friedrich, erfreut ihre Zuhörer bei einem Kurzauftritt im Geschäftsraum mit Klassikern wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder dem geschmeidig vorgetragenen „Affensong“ von König Louie aus dem Dschungelbuch. Den ganzen Tag ist hier Hochbetrieb – trotz von Friedrich beschworenen Affenhitze kommen die Ladenburger zum „MM“.

Abschied und Neubeginn

Im Wäschegeschäft Creol, in direkter Nachbarschaft zum „MM“, hat Chefin Ilona Lurz derweil alle Hände voll zu tun, die Kundschaft gibt sich die Klinke in die Hand. Hier wird der „Rote Freitag“ mit Rabatten von 50 Prozent auf Kleider umgesetzt, und zwischen den Kleiderständern sind zahlreiche Käuferinnen unterwegs, die Bademoden und Unterwäsche begutachten.

Vor einem Jahr zog ihr Geschäft von Mannheim in die Römerstadt – ein Entschluss, den Lurz nicht bereut: „Die Ladenburger sind so freundlich, die Atmosphäre hier ist sehr entspannt.“ Und das trotz derTemperaturen, die am Nachmittag tropische Ausmaße annehmen.

Samstag, 27.07.2019