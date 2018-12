Radsportler ehren Mitglieder

Im Würzburger Hof feierten der Radsportclubs Ladenburg den schon zur Tradition gewordenen Jahresabschluss in familiärer Runde. 40 Vereinsmitglieder fanden sich in vorweihnachtlicher Stimmung zusammen, um den Worten des ersten Vorsitzenden Dieter Brodehl ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei standen die Ehrungen für zehn- und 15-jährige Vereinsmitgliedschaft im Mittelpunkt. Die entsprechenden Urkunden und Präsente gingen an immerhin 20 Vereinsmitglieder.

Über den Saisonverlauf der Lizenzfahrer sprach nun Claus Liebermann und hob die erbrachten Leistungen von Kersten Giese, Thomas Trapp und Fabian Zech hervor. Besondere Beachtung und Beifall bekam Frank Erk, der neben dem Sieg bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren bei den Weltmeisterschaften in Varese einen hervorragenden 4. Platz in derselben Disziplin erzielte. red

