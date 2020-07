Radsportler fahren Strecke vor dem Bildschirm ab

„Normalerweise wären hier jetzt Tausende von Leuten“, sagt Günter Bläß im Ladenburger Römerstadion und blickt wehmütig um sich. Denn eigentlich hätte am vergangenen Samstag das Triathlon-Festival RömerMan stattgefunden, bei dem sich die Sportler im Dreikampf bestehend aus Schwimmen, Radfahren und Laufen duellieren. Die Absage in diesem Jahr sei aber ebenso richtig gewesen wie die Entscheidung, an diesem Tag stattdessen ein virtuelles Radrennen als Trostpflaster anzubieten.

„Not macht eben erfinderisch“, stellt auch Bürgermeister Stefan Schmutz fest, nachdem er auf der Wiese an der Römerstadion-Gaststätte den Countdown zum digitalen Startschuss heruntergezählt hat. „Die digitale Technik macht ein Fahrerfeld möglich, das sich wie das Who is Who des Triathlons liest“, zeigt sich Schmutz begeistert „von Qualität und Atmosphäre“ und ebenso von der zugrundeliegenden Initiative des RömerMan-Wettkampfleiters Jürgen Hilberath.

Der zugleich als Geschäftsführer des fünfteiligen BASF-Triathlon-Cups Rhein-Neckar tätige sitzt neben Mitorganisator Fabian Bläß und Moderator Wolfgang Grünwald im Studio in der Wollfabrik Schwetzingen. Von dort kommentieren die Männer das Rennen mit 93 Teilnehmern, darunter RömerMan- und Cupsieger aus ganz Deutschland, live via Internet. Auch Ex-Spitzenmann Timo Bracht (Eberbach) wird für ein Interview zugeschaltet.

Große Namen mit dabei

Im Römerstadion tritt der sechsfache Teilnehmer der IronMan-Weltmeisterschaften auf Hawaii als Lokalmatador auf der Trainingsrolle kräftig in die Pedale: „Es ist ein anderes Rennen, eine andere Belastung, aber eine tolle Erfahrung“, sagt der am Ende neuntplatzierte Matthias Pfähler. Der Toptriathlet der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) erlebt die anspruchsvolle RömerMan-Radstrecke durch den vorderen Odenwald mit ihren giftigen Anstiegen und rasanten Abfahrten ganz neu. Sieht er doch die zuvor gefilmte Originalstrecke auf dem Bildschirm. Ebenso wie seinen grafischen Stellvertreter (Avatar). Der 44-jährige Jurist bei der Stadt Heidelberg bekommt sogar eine Idee, was er sich zu Weihnachten wünschen könnte: Die mit einer Trainingssoftware koppelbare Smartrolle von Hilberath hat es ihm offenbar angetan.

„Die wenigsten Zuschauer haben unsere Radstrecke je so gesehen und es zeigt sich auch, wie schön unsere Region ist“, schwärmt Kommentator Hilberath. „Ich bin völlig baff: Es ist so realistisch“, freut sich Jochen Liebrich aus dem Macherteam. „Ich bin erstaunt, dass es so gut funktioniert“, gesteht auch Günter Bläß und fügt hinzu: „Angst vor Unfällen muss ich diesmal nicht haben.“ Es stimmt natürlich: Ein Sturz vom Ergometer erscheint bei so viel Erfahrung im Sattel unwahrscheinlich. Zugeschaltet sind nämlich Sportler-Asse wie der in Weinheim geborene Florian Angert: „Der Cup hat mir den Einstieg ins Profitum ermöglicht, da gebe ich gerne was zurück“, begründet der vierfache RömerMan- und dreifache Cupsieger, warum er im Keller zuhause mitfährt – was für einen Frischluftfanatiker bei schönem Wetter unüblich und eigenartig sei.

„Hopp, Matze”, feuern die Fans den Lokalmatador Pfähler auf den letzten Kilometern an. Da ist der Sieger Maximilian Saßerath (SV Nikar), Student in Heidelberg und früherer Deutscher Cross-Duathlon-Meister, der auch das erste E-Race der Serie gewonnen hat, ebenso im Ziel wie Olympiahoffnung Justus Nieschlag (Lehrter TV) und der drittplatzierte Angert (Tri-Team Heuchelberg).

Pfähler holt den neunten Platz, wirkt aber dennoch zufrieden. Sein nächstes Ziel ist der Hamburger IronMan im Juni 2021. Bürgermeister Schmutz: „Wir alle hoffen trotz des Erfolgs dieser Idee, dass es 2021 ohne Virtualität geht.“

