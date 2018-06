Rasenplätze: Bürgermeister sieht „Handlungszwang“

Anzeige

Die Sportvereine in Ladenburg sind mit der Qualität der Rasenplätze im Römerstadion seit längerem unzufrieden (wir berichteten). Bei einem Lokaltermin kam der Gemeinderat vor kurzem zu einem „ähnlichen Urteil“. Dies teilte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Anfrage von Wolfgang Luppe (FDP) mit. Der daraus für die Vereine resultierende Handlungszwang, so Schmutz, sei zwar „nachvollziehbar, doch über Nacht nicht lösbar“. Solche erheblichen Investitionen seien bei Etatberatungen zu diskutieren, also frühestens 2019.

In diesem Zusammenhang lobte Sven Ruster (Freie Wähler) die Arbeit des Platzwarts im Stadion. Darauf entgegnete Steffen Salinger (SPD) bissig: „Dann bin ich aber froh, weil die Freien Wähler unseren diesbezüglichen Antrag im Gemeinderat ja erst abgelehnt hatten.“ Ilse Schummer (SPD) fragte bei dieser Gelegenheit unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“, wie es zu sehen sei, dass die Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) Fußballer aus Vogelstang aufnehme. Angesichts des Mangels an Trainingskapazitäten in Ladenburg sei Kritik an sie, Schummer, herangetragen worden. Wie der „MM“ berichtete, übernimmt eine Privatmannschaft aus dem Mannheimer Stadtteil den Kreisliga-Platz der LSV-Kicker. „Da spricht formal erstmal wenig dagegen“, sagte Bürgermeister Schmutz. „Das ist keine Erweiterung, sondern eine bestehende Ressource der LSV“, sagte Günter Bläß (CDU). Auf „MM“-Anfrage teilte LSV-Chefin Petra Klodt mit, dass es sich bei diesen Fußballern um Mitglieder der LSV handele. „Diese übernehmen die Spielerplätze, die durch Weggang von Spielern während und nach Saisonende freigeworden sind“, erklärt Klodt und freut sich darüber, dass damit wieder – wie in der vergangenen Saison auch – zwei LSV-Teams im Ligaspielbetrieb sein werden. Gemeinsam mit der neuen zusätzlichen Privatmannschaft nutze man die Trainingszeiten im Römerstadion wie im vergangenen Jahr. Klodt: „Die Kritik kann ich nicht nachvollziehen, denn in den Statuten unseres Vereins gibt es schließlich keine Einschränkung bezüglich des Wohnorts.“