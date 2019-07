Rat entscheidet über Kinderbetreuung

Über den Bauantrag für die temporäre Kinderbetreuung an der Hockenwiese entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung, die am Mittwoch, 24. Juli, um 18 Uhr im Domhofsaal beginnt. Es geht auch um die Besetzung der Ausschüsse, Beiräte und Kommissionen des Gemeinderats. Zudem stellt die Verwaltung den Halbjahresbericht über die Haushaltsentwicklung vor.

Weitere Themen: Bewerbung beim Förderprogramm „Städte, Gemeinden, Landkreise 4.0 – Future Communities“, Vorhabens- und Erschließungsplan „Stationäre Jugendhilfe – Haus Mirabelle“, Vergabe der Rohbau- und Abbrucharbeiten zur Erweiterung der Astrid-Lindgren-Grundschule und überplanmäßige Ausgaben für Aufrüstung des Hebewerks in der Weinheimer Straße. Zu Beginn der Sitzung wird Gerhard Kleinböck, der am 17. Juli verhindert war, zum Stadtrat verpflichtet. kba

