Rat legt Standort fest

Über den Standort für die neue Sporthalle im Römerstadion entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung, die heute um 18 Uhr im Domhofsaal beginnt. Die Firma MVV Regioplan hat in ihrer Machbarkeitsstudie die Varianten im Bereich 1 favorisiert (wir haben ausführlich darüber berichtet).

Dieser Empfehlung schließt sich auch die Stadtverwaltung in ihrem Beschlussvorschlag an. Falls der Gemeinderat zustimmt, müsste lediglich noch die genaue Lage der Halle in dem Gebiet festgelegt werden. Völlig klar ist aber: Wenn im Bereich 1 gebaut wird, kann die Drachenboothalle stehenbleiben.

Neues „Haus Mirabelle“

Das AWO-Kinderheim „Haus Mirabelle“ am Neuweg soll sowohl einen Anbau als auch einen Neubau erhalten und so den Anforderungen an eine stationäre Jugendhilfe entsprechen. Deshalb schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, die Aufstellung des Vorhabens- und Erschließungsplans dafür zu beschließen. Und noch ein weiteres Bauthema: Aufstellung des Bebauungsplans „Bellengärten 1 – erste Änderung“. kba

