Rathaus-Notdienst ab Montag

Einen Notdienst für unaufschiebbare Anliegen richtet die Stadt Ladenburg ab Montag, 23. März, ein. Um in der aktuellen Situation das Ansteckungsrisiko zu minimieren, bleiben dann nämlich Rathaus und Bürgerbüro weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Persönliche Termine in wichtigen Angelegenheiten sind vorher telefonisch oder per E-Mail (internet@ladenburg.de) zu verabreden. Unterlagen können gesendet oder in den Rathausbriefkasten eingeworfen werden.

Zur Notbetreuung von Kindern ist eine Hotline eingerichtet: Unter der Telefonnummer 06203/7 01 45 beantworten Christiane Jäger und Marion Schwab montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich donnerstags von 15 bis 18 alle Fragen (E-Mail: kinderundjugendbuero@ladenburg.de). pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.03.2020