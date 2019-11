Ratsmehrheit sieht Vorteile für den Handel

Der Stellplatz für Wohnmobile in Ladenburg erfreut sich wachsender Beliebtheit. „Wir reden über mehrere tausend Übernachtungen pro Jahr“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz im Gemeinderat. Solche Gästezahlen seien „für Einzelhandel und Gastronomie von großer Bedeutung“. Deshalb plant die Stadt, für rund 74 000 Euro eine unmittelbar benachbarte Grünfläche an der Heidelberger Straße umzugestalten, damit 18 zusätzliche Fahrzeuge Platz finden.

Dieses Vorhaben wurde am Ende zwar mehrheitlich befürwortet, stieß bei den Stadträten jedoch auf geteilte Meinungen: Es gab sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen quer durch alle Fraktionen. Bereits in der Einwohner-Fragestunde sprach sich Hartmut Müller dagegen aus. Seine Argumente: Die Erweiterung ziehe weiteren Verkehr an, was „negative Auswirkungen auf die gesamte Südstadt“ haben werde. In der Folge würden die Straßen in der näheren Umgebung „noch mehr beschädigt“. Auch Stadtrat Sven Ruster (Freie Wähler) sah als Kritiker der Maßnahme an dieser Stelle „einen der schönsten Stadteingänge“ betroffen: „Ob das schön ist, muss jeder für sich entscheiden.“

Pacht erhöhen, Wege verbessern

Der Stellplatz stärke die Bekanntheit der Römerstadt: Schmutz wertete die Maßnahme deshalb als Verbesserung im Sinne einer allgemeinen Wirtschaftsförderung. Man habe alternative Standorte aus Naturschutzgründen verworfen. Die Stadt sei als Eigentümerin der bisherigen Grünfläche Auftraggeber der Erweiterung, damit am Ende die Qualität stimme, so Schmutz. Man wolle das Rechteck nördlich des Parkplatzes für die Tennisanlagen mit einer höheren Pacht als für die bisherigen Stellflächen belegen. Aus optischen Gründen soll die beauftragte Firma Erda Gartenservice aus Ladenburg das Areal einen halben Meter tiefer legen als das umgebende Gelände.

Gleichzeitig soll für weitere 40 000 Euro der provisorische Parkstreifen an der der Zufahrt zu den Tennisplätzen verbessert werden. Die finanziellen Mittel stehen laut Beschlussvorlage auch hierfür im Haushaltsplan bereit. Die Landesdenkmalpflege wird eingebunden, da in diesem Bereich im Untergrund eine historische Römerstraße verläuft. Dies hatte Steffen Salinger (SPD) zu bedenken gegeben. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019